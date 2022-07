Ερχονται δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Άλλη μια δωρεάν εξέταση για τις γυναίκες δρομολογεί το υπουργείο Υγείας στη μάχη που δίνει για την πρόληψη διαφόρων μορφών καρκίνου που προσβάλλουν τις γυναίκες.

Το υπουργείο προωθεί την έναρξη των δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων δωρεάν προληπτικών ελέγχων, που ξεκίνησαν με τη μαστογραφία τον Ιούνιο.

Όπως αναφέρεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή», το πρόγραμμα αφορά όλες τις γυναίκες από 21 έως και 65 ετών και σκοπό έχει την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τη βελτίωση των δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των γυναικών.

Τη δράση συντονίζει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Φορέας υλοποίησης ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Οι προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα αφορά τις Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

• ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ είκοσι 21 και 65 ετών,

• διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),

• δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου,

• δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0,1, 8, 9,

• δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0,

• δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα 3 ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης υλοποίησης της Δράσης,

• εφόσον ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ 21 και 29 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα 3 ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση,

• εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 30 και 65 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα 5 ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση.

Η διαδικασία

Για τις γυναίκες που ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ είκοσι 21 και είκοσι εννέα 29 ετών, η Δράση περιλαμβάνει:

• αυτόματη ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού προληπτικής εξέτασης PAP-TEST με δειγματοληψία σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας,

• καταχώριση του αποτελέσματος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. («Η.Δι.Κ.Α. Α.Ε.») και ενημέρωση της ωφελούμενης για το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης,

• σε περίπτωση ύπαρξης μη φυσιολογικών ευρημάτων, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού εξέτασης κολποσκόπησης και διενέργειας βιοψίας.

Για τις ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ 30 κα 65 ετών, η Δράση περιλαμβάνει:

αυτόματη ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού προληπτικής εξέτασης HPV-DNA TEST με δειγματοληψία σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας,

καταχώριση του αποτελέσματος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και ενημέρωση της ωφελούμενης για το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης.

Σε περίπτωση ύπαρξης μη φυσιολογικού ευρήματος:

– για εύρημα θετικό στους τύπους 16 και 18, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση παραπεμπτικού εξέτασης κολποσκόπησης και διενέργειας βιοψίας ή – για εύρημα θετικό στους λοιπούς τύπους, πλην των τύπων 16 και 18, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση παραπεμπτικού εξέτασης PAP-TEST επί του υπολοίπου δείγματος. Αν κατά την εξέταση PAP – TEST διαπιστωθεί μη φυσιολογικό εύρημα, ακολουθεί κολποσκόπηση και βιοψία.

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ενημερώνει, μέσω διαλειτουργικότητας, τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) των ωφελουμένων για το αποτέλεσμα κάθε διενεργούμενης εξέτασης.

Η αποζημίωση των εξετάσεων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως φορέας υλοποίησής της, εκδίδει δημόσια πρόσκληση, μετά από απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του , καλώντας τις δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας, ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να συμμετέχουν στη Δράση.

Όταν η δειγματοληψία γίνεται στο πλαίσιο ιατρικής επίσκεψης, η τιμή αποζημίωσης της ιατρικής επίσκεψης ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00). Η τιμή αποζημίωσης της διενεργούμενης εξέτασης PAP-TEST ορίζεται σε δέκα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (13,32) και του HPV-DNA TEST σε ογδόντα ευρώ (80,00). Τέλος, η τιμή της αποζημίωσης της κολποσκόπησης ορίζεται σε σαράντα ευρώ (40,00) και της βιοψίας σε τριάντα ευρώ (30,00).

Πηγή: in.gr