Έρχονται ραβασάκια για τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα

Χιλιάδες ειδοποιητήρια στέλνει η ΑΑΔΕ για τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και στάλθηκαν ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ποια οχήματα εντοπίστηκαν

Ειδικότερα, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι αφορούν στον εντοπισμό των οχημάτων, που κυκλοφορούν ανασφάλιστα, χωρίς να έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τους τυπικούς ελέγχους ΚΤΕΟ. Πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ν. 5113/2024 και της συνολικής δράσης για τη διαμόρφωση ενιαίας εικόνας με τα στοιχεία οχημάτων και τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών οχημάτων ως προς τις νόμιμες υποχρεώσεις τους, με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων.

Σε πρώτη φάση αποστέλλονται ειδοποιήσεις για μη συμμόρφωση ασφάλισης και καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Πιο συγκεκριμένα αποστέλλονται άμεσα: α) 100.971 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 108.781 για μη συμμόρφωση ασφάλισης. β) 101.721 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 110.037, που αφορούν σε μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

