Έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου σε Μονεμβασία και Ελαφόνησο ύψους 1.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ΠΠΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021–2025 το έργο με τίτλο: «Συντήρηση – βελτίωση της με αρ. 31 Επ. Οδού Μολάοι – Ρειχιά – Κυπαρίσσι και Ρειχιά – Ιέρακας – Λιμάνι Ιέρακα – Άγιος Ιωάννης Μονεμβασίας και της με αρ. 37 Επ. Οδού Μονεμβάσια – Νόμια – Νεάπολη της Π.Ε. Λακωνίας», προϋπολογισμού 700.000,00 €.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης και την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ΠΠΑ Πελοποννήσου του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Ελαφονήσου», προϋπολογισμού 300.000,00 €.

Τα παραπάνω έργα αφορούν τη συντήρηση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Μονεμβασίας και του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Ελαφονήσου. Ειδικότερα, προβλέπονται εργασίες βελτίωσης, αποκατάστασης και αντικατάστασης του ασφαλτοτάπητα σε σημεία με εκτεταμένες φθορές που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια, ώστε να αποκατασταθεί η επιφάνεια και η γεωμετρία του οδοστρώματος.

Στόχος είναι η στοχευμένη παρέμβαση σε σημεία του οδικού δικτύου όπου, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, φθορών ή ιδιαιτερότητας του εδάφους, καθίσταται αναγκαία η βελτίωση και συντήρηση των υποδομών για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης δήλωσε σχετικά: «Τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση του οδικού δικτύου στους Δήμους Μονεμβασίας και Ελαφονήσου, περιοχών με μεγάλη επισκεψιμότητα και έντονη επαγγελματική και τουριστική δραστηριότητα. Ως Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τη συντονισμένη προσπάθεια υπό τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα που διευκολύνουν την πρόσβαση, ενισχύουν την ασφάλεια και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες, κάνοντας τη διαφορά στην καθημερινότητα των πολιτών, των επαγγελματιών και των επισκεπτών».