Έτσι θα ξεθαμπώσεις τα φώτα του αυτοκινήτου σου με μόνο 0,50 ευρώ -Το άγνωστο κόλπο

Σε λίγα λεπτά και με υλικά που υπάρχουν σε κάθε σπίτι, μπορείς να βελτιώσεις την ορατότητα τη νύχτα και να κάνεις τους προβολείς του αυτοκινήτου σου να δείχνουν πιο καθαροί.

Όλοι έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή να οδηγούμε βράδυ ή με βροχή και να νιώθουμε ότι τα φώτα δεν φέγγουν όσο παλιά. Αν και συνήθως το μυαλό πάει στις λάμπες, στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρόβλημα ξεκινά από το ίδιο το πλαστικό των προβολέων, που με τον καιρό θαμπώνει, κιτρινίζει και χάνει τη διαφάνειά του.

Ο ήλιος, η ζέστη, η σκόνη, τα έντομα, ακόμα και τα καθαριστικά του πλυντηρίου αυτοκινήτων, «ταλαιπωρούν» αργά αλλά σταθερά το πλαστικό. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερο φως στον δρόμο και περισσότερη κούραση για τα μάτια του οδηγού, ειδικά σε επαρχιακούς δρόμους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.

