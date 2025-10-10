Eurogroup & ECOFIN: Οι ελληνικές θέσεις για φορολογία στα καπνικά, Ένωση Αποταμιεύσεων & Επενδύσεων και σταθερά κρυπτονομίσματα

Παρεμβάσεις για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα για την Ελλάδα και την ΕΕ πραγματοποίησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, που πραγματοποιήθηκαν στο Λουξεμβούργο.

Οι παρεμβάσεις του Υπουργού επικεντρώθηκαν στη νέα πρόταση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, στη σύσταση για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), καθώς και στις εξελίξεις γύρω από τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins).

Κυριάκος Πιερρακάκης για καπνικά προϊόντα: «Όταν αυξάνουμε υπέρμετρα τους φόρους, αυξάνεται και το λαθρεμπόριο»

Κατά τη συνεδρίαση του ECOFIN, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τη νέα πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό και στα συναφή με τον καπνό προϊόντα.

Ο κ. Πιερρακάκης επέμεινε ότι «η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη, υπαρξιακή προτεραιότητα». Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα:

«Σύμφωνα με την εμπειρία μας στην Ελλάδα και, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι η ασύμμετρη αύξηση αυτών των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε καταγραφή αύξησης του λαθρεμπορίου» είπε ο Υπουργός…

