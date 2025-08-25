Έβδομη ακριβότερη στη χονδρική ρεύματος η Ελλάδα φέτος, παρά την αποκλιμάκωση στο β’ τρίμηνο

Η Ελλάδα έχει φέτος την έβδομη ακριβότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος ανά την ΕΕ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας ΡΑΑΕΥ.

Συγκεκριμένα, η μέση χονδρική τιμή ρεύματος μέχρι σήμερα στη χώρα μας είναι 104 ευρώ/MWh. Πάνω από εμάς βρίσκονται οι Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα και Ρουμανία με τιμές ρεύματος που κυμαίνονται από τα 104 ως τα 119 ευρώ.