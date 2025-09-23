Εξαιρετική η ποιότητα της σταφίδας – Στα 2,60 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή έως τώρα (video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή σταφίδας με τα φετινά δεδομένα για το προϊόν να είναι ενθαρρυντικά. Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST Ο Πρόεδρος του Α.Σ. «ένωση Μεσσηνίας» Γιώργος Λαζόγιαννης επεσήμανε «Παραλαμβάνουμε στα κέντρα που έχουμε ορίσει. Είναι μια παραγωγή λίγο καλύτερη από την περσινή. Η ποιότητα είναι άριστη, διότι ευνόησαν οι καιρικές συνθήκες».

Παρά τα εμπόδια των τελευταίων χρόνων ο «μαύρος χρυσός» της Μεσσηνίας κατάφερε να έχει μια καλύτερη τιμή και όπως τόνισε ο κ. Λαζόγιαννης «Η τιμή δεν έχει διαμορφωθεί γύρω στις 25 του μήνα θα καταλήξει. Όποιος παραγωγός θέλει να κλείσει την παραγωγή αυτό θα γίνει με 2,60 το κιλό. Ενδεχομένως όταν έχουν οριστικές τιμές μπορεί να είναι και καλύτερες πάντως προσπαθούμε για κάτι καλύτερο». Ταυτόχρονα έκανε έκκληση στους παραγωγούς «να μην κρατήσουν την σταφίδα τους για πολύ καιρό και την πουλήσουν το Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και να την δώσουν στα κέντρα».