Εξασθενούν οι άνεμοι και πέφτει η θερμοκρασία – Παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία τους 37 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα ο καιρός σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου να παραμένει επικίνδυνος για φωτιές.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τη Κρήτη κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.
