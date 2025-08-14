Εξασθενούν οι άνεμοι και πέφτει η θερμοκρασία – Παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία τους 37 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα ο καιρός σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου να παραμένει επικίνδυνος για φωτιές.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τη Κρήτη κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.