Εξιχνιάστηκαν 15 κλοπές σε σπίτια της Τρίπολης

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης εξιχνιάστηκαν συνολικά δεκαπέντε περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών κλοπής που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην Τρίπολη. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν δύο άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι μέχρι στιγμής συνεργοί τους. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εκτιμάται ότι από την εγκληματική τους δραστηριότητα οι δράστες είχαν αποκομίσει συνολικό χρηματικό όφελος που ανέρχεται περίπου στις 28.000 ευρώ.

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, -15- περιπτώσεις κλοπών και απόπειρας αυτών, σε οικίες στην Τρίπολη.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν χθες (15.3.2026) το πρωί, δυνάμει Ενταλμάτων Σύλληψης σε βάρος τους και στο πλαίσιο οργανωμένων αστυνομικών επιχειρήσεων, στην Τρίπολη και στο Άργος, από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Τρίπολης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τ.Δ.Ε.Ε. Άργους-Μυκηνών και της ΔΙ.ΑΣ. Αρκαδίας, -2- ημεδαποί, ηλικίας 21 και 19 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και σύσταση συμμορίας καθώς και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από τους ανωτέρω αστυνομικούς, αξιοποιώντας κατάλληλα συνδυαστικά στοιχεία, εξακριβώθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα από το Δεκέμβριο του 2025 έως και τα τέλη Ιανουαρίου 2026, οι συλληφθέντες είχαν διαπράξει -14- περιπτώσεις κλοπών και -1- απόπειρα κλοπής σε οικίες, στην Τρίπολη, ενώ υπολογίζεται ότι από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει συνολικό χρηματικό όφελος, που ανέρχεται στις -28.000- ευρώ.

Τέλος, στα πλαίσια της υπόθεσης κατασχέθηκε και όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους.