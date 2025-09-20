Τελευταία Νέα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου από υπαίθριο γκαράζ στην Καλαμάτα – Αναζητούνται δυο Αλβανοί

Δυο Αλβανοί  ήταν οι δράστες της κλοπής ΙΧ επιβατηγού, στην Καλαμάτα. 

Το συμβάν έγινε στις 25 Μάιου και εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Μεσσηνίας ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων και βιντεοληπτικού υλικού. Όπως προκύπτει οι δυο αλλοδαποί αφαίρεσαν το όχημα από υπαίθριο, στεγασμένο χώρο όπου βρισκόταν σταθμευμένο. Ο χώρος βρίσκεται απέναντι από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί ο παθόντας στην πόλη της Καλαμάτας. Οι δυο δράστες αναζητούνται, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 34χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές καθώς είχε συλληφθεί τον Ιούνιο στην Αθήνα, για ναρκωτικά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, -1- περίπτωση κλοπής οχήματος, που έγινε την 25.5.2025 στην Καλαμάτα.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -2- αλλοδαπών, ηλικίας 34 και 40 ετών αντίστοιχα, για κλοπή, η οποία περιλαμβάνει ακόμη άγνωστο συνεργό τους.

