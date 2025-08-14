Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Ευχές Δημάρχου Καλαμάτας για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εύχομαι σε όλες και όλους τους συμπολίτες μας υγεία, αγάπη, δύναμη, ελπίδα και οικογενειακή ευτυχία.

Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες!

Χρόνια πολλά σε όλους τους απανταχού της Γης, Καλαματιανούς, Μεσσήνιους, Πελοποννήσιους και επισκέπτες μας.

Η Μεγαλόχαρη να προστατεύει την Πατρίδα και τον ευλογημένο τόπο μας και να φωτίζει τα βήματά μας προς ένα καλύτερο μέλλον.

 

Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος

Δήμαρχος Καλαμάτας

Πρόεδρος ΠΕΔ Πελοποννήσου

