Ευρωεκλογές 2024: Ανοιξαν οι κάλπες – Πού ψηφίζουμε και πόσους σταυρούς βάζουμε – Ταυτοπροσωπία και με ηλεκτρονική ταυτότητα (live update)

Η ώρα της Ευρώπης έφτασε… Οι κάλπες στα συνολικά 18.380 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα ανοιξαν και κλείνουν στις 7 το απόγευμα.

Την προτίμηση των ψηφοφόρων διεκδικούν συνολικά 1.168 υποψήφιοι ευρωβουλευτές που είναι ενταγμένοι στα ψηφοδέλτια 31 κομμάτων. Από την ψηφοφορία θα αναδειχθούν τα 21 μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, επί συνόλου 720 εδρών.

It’s voting time! 🗳️ On 9 June, people across 21 🇪🇺 countries will vote for their representatives in the #EUelections2024.

It’s your moment: #UseYourVote. Or others will decide for you. pic.twitter.com/HUOrivabmb

— European Parliament (@Europarl_EN) June 8, 2024