Ευρωεκλογές 2024: Νίκη αλλά σοβαρές απώλειες για τη ΝΔ, κάτω από τον πήχη ο ΣΥΡΙΖΑ, στάσιμο το ΠΑΣΟΚ και αποχή – τέρας

Ηχηρά μηνύματα έβγαλαν οι κάλπες των ευρωεκλογών για τη ΝΔ που πέφτει κάτω του 30% και τον ΣΥΡΙΖΑ, με το ποσοστό του να είναι μικρότερο του 15%. Ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση για ενίσχυση των δεξιών κομμάτων. Η πανευρωπαϊκή τάση ανόδου της ακροδεξιάς δεν άφησε αλώβητη ούτε τη χώρα μας, με τα «πατριωτικά θέματα» που κυριάρχησαν στην προεκλογική ατζέντα ερεθίζοντας εθνικιστικά αντανακλαστικά να λειτουργούν ως βούτυρο στο ψωμί της. Το τρομακτικό ποσοστό αποχής έχει τη δική του βαρύτητα.

Επτά τα κόμματα που θα εκπροσωπηθούν στο Ευρωκοινοβούλιο, σύμφωνα με την τελική εκτίμηση του υπουργείου Εσωτερικών, μένει εκτός η Φωνή Λογικής. Περί το 18% η συνολική δύναμη των ακροδεξιών κομμάτων.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε αρκετές χώρες της ΕΕ τις προηγούμενες ημέρες και ολοκληρώνεται σήμερα. Συνολικά ψήφισνα περί τους 370 εκατ. Ευρωπαίοι πολίτες για να εκλέξουν συνολικά 720 ευρωβουλευτές.

Νικήτρια των ευρωεκλογών είναι η ΝΔ με ποσοστό που αναμένεται να φτάσει το 28,6%, σύμφωνα με την εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος από τo υπουργείο Εσωτερικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 14,7% το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο 12,9%, η Ελληνική Λύση 9,5%, το ΚΚΕ 9,3%, η Νίκη, 4,4% για την Πλεύση Ελευθερίας 3,4% και 3% για τη Φωνή Λογικής.

Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου για τις ευρωεκλογές, τα κόμμα που μπαίνουν στην Ευρωβουλή θα είναι επτά (η ΝΔ με 7 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με 4 έδρες, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 3 έδρες, η Ελληνική Λύση με 2 έδρες, το ΚΚΕ με 2 έδρες, η Νίκη με μία έδρα και η Πλεύση Ελευθερίας με μία έδρα), με το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου να φαίνεται ότι μένει οριακά εκτός Ευρωβουλής.

Με την ενσωμάτωση στο 87,97% μετά το κλείσιμο της κάλπης στις ευρωεκλογές, η ΝΔ συγκεντρώνει 27,83% με τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί με 14,93%. Στο 40,38% η συμμετοχή.

Αναλυτικά, η ΝΔ λαμβάνει 27,83%, ο ΣΥΡΙΖΑ 14,93%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12,93%, η Ελληνική Λύση 9,57%, το ΚΚΕ 9,29%, η Νίκη 4,42%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,43% και η Φωνή Λογικής 3,06%.

Οι ομάδες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και η Renew Europe (κεντρώοι και φιλελεύθεροι) διατηρούν από κοινού την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά την άνοδο των δυνάμεων της ακροδεξιάς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα καταλαμβάνει 181 έδρες, οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες 135 και η Renew Europe 82 έδρες. Με τις 398 έδρες, επί συνόλου 720, που οι τρεις ομάδες συγκεντρώνουν από κοινού σχηματίζεται ο «μεγάλος συνασπισμός» στο πλαίσιο του οποίου οικοδομούνται οι συναινέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση των πρώτων αποτελεσμάτων που έδωσε στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι τρεις πολιτικές ομάδες που σχηματίζουν έναν άτυπο συνασπισμό στο ΕΚ: το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) και οι Κεντρώοι-Φιλελεύθεροι (Renew), συγκεντρώνουν μια άνετη πλειοψηφία.

Συγκεκριμένα, το ΕΛΚ βγάζει 181 έδρες, οι Σοσιαλιστές 135 έδρες, το Renew 82 έδρες, το κόμμα Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR) 71 έδρες και το κόμμα Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID) 62 έδρες, οι Πράσινοι 53 έδρες και η Ευρωπαϊκή Αριστερά (GUE) 34 έδρες. Ο αριθμός των Μη Εγγεγραμμένων (NI) είναι 51, ενώ οι νέες έδρες που μένει να αποφασιστεί σε ποιά πολιτική ομάδα θα ενταχθούν, είναι 51.

