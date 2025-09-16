Ευρώπη: Στα 43 δισ. ευρώ το κόστος των ακραίων καιρικών φαινόμενων μόνο το καλοκαίρι – Πρώτη η Ελλάδα

Κάθε χρόνο, οι πυρκαγιές προκαλούν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού.

Φέτος, όπου διανύουμε μια χρονιά που αναμένεται να ανακηρυχθεί μία από τις πιο ζεστές που έχει καταγραφεί ποτέ, η κατάσταση στην Ευρώπη ήταν τραγική, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις πρωταγωνίστριες χώρες.

Οι οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και συγκεκριμένα οι έντονες καιρικές συνθήκες που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι προκάλεσαν βραχυπρόθεσμες οικονομικές απώλειες τουλάχιστον 43 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα αυτό το ποσό αναμένεται να αυξηθεί στα 126 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029, σύμφωνα με εκτίμηση σε επίπεδο ΕΕ.

