Ευρώπη: Στα 43 δισ. ευρώ το κόστος των ακραίων καιρικών φαινόμενων μόνο το καλοκαίρι – Πρώτη η Ελλάδα

Κάθε χρόνο, οι πυρκαγιές προκαλούν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού. Φέτος, όπου διανύουμε μια χρονιά που αναμένεται να ανακηρυχθεί μία από τις πιο ζεστές που έχει καταγραφεί ποτέ, η κατάσταση στην Ευρώπη ήταν τραγική, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις πρωταγωνίστριες χώρες.

Οι οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και συγκεκριμένα οι έντονες καιρικές συνθήκες που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι προκάλεσαν βραχυπρόθεσμες οικονομικές απώλειες τουλάχιστον 43 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα αυτό το ποσό αναμένεται να αυξηθεί στα 126 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029, σύμφωνα με εκτίμηση σε επίπεδο ΕΕ.

Το άμεσο πλήγμα στην οικονομία από ένα μόνο σκληρό καλοκαίρι καύσωνα, ξηρασίας και πλημμυρών ανήλθε στο 0,26% του οικονομικού προϊόντος της ΕΕ το 2024, σύμφωνα με ανάλυση, η οποία δεν έχει υποβληθεί για αξιολόγηση από ομοτίμους, αλλά βασίζεται σε σχέσεις μεταξύ καιρού και οικονομικών δεδομένων που δημοσιεύθηκαν σε ακαδημαϊκή μελέτη αυτόν τον μήνα.

Η Ελλάδα στην πρώτη θέση με τις μεγαλύτερες ζημιές

Η μεγαλύτερη ζημιά προκλήθηκε στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία – καθεμία από τις οποίες υπέστη βραχυπρόθεσμες απώλειες άνω του 1% της «ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας» (ΑΠΑ) του 2024, του δείκτη που μετρά την αξία που παράγεται κατά την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

Ακολούθησαν άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Οι οικονομολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα ως «συντηρητικά» επειδή δεν έλαβαν υπόψη τις πρωτοφανείς πυρκαγιές που κατέστρεψαν τη νότια Ευρώπη τον περασμένο μήνα ή την επιδεινούμενη επίδραση ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την ίδια στιγμή.

Ο Σεχρίς Ουσμάν, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι οι «έγκαιρες εκτιμήσεις» της μελέτης θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να στοχεύσουν στην υποστήριξη ελλείψει επίσημων δεδομένων. «Το πραγματικό κόστος των ακραίων καιρικών φαινομένων έρχεται στην επιφάνεια αργά, επειδή αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν ζωές και μέσα διαβίωσης μέσω ενός ευρέος φάσματος καναλιών που εκτείνονται πέρα ​​από τον αρχικό αντίκτυπο».

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ