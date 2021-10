Facebook: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια» του μεγάλου λίφτινγκ στον κολοσσό – Tα 5 «SOS» για το metaverse

Νέα εποχή εγκαινιάζει σήμερα το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, το οποίο σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ αλλάζει μορφή και ονομασία και περνάει στην metaverse εποχή

Ο δημιουργός του κολοσσού, Μαρκ Ζούκερμπεργκ θα παρουσιάσει τις αλλαγές στην ετήσια εκδήλωση «Connect» της εταιρείας, στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που σχεδιάζει το Facebook μετά τις πρόσφατες περιπέτειες και τις αποκαλύψεις για τα κακώς κείμενα στον τρόπο λειτουργίας του.

Ο Ζάκερμπεργκ φιλοδοξεί το Facebook να μείνει στην ιστορία ως κάτι περισσότερο από μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ως βασικός δημιουργός του «metaverse». Ο ίδιος είχε δηλώσει στο Verge τον Ιούλιο ότι «θα αλλάξουμε έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην μας βλέπουν πρωτίστως ως μια εταιρεία social media αλλά ως μια εταιρεία metaverse».

Explainer: What is the ‘metaverse’?

Ο όρος «metaverse» φαίνεται να υπάρχει παντού. Το Facebook προσλαμβάνει χιλιάδες μηχανικούς στην Ευρώπη για να εργαστούν πάνω στο σχέδιο, ενώ οι εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών προσαρμόζουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική τους για αυτό που ορισμένοι θεωρούν την επόμενη επανάσταση στο διαδίκτυο.

Το metaverse είναι η νέα λέξη που αλλάζει τους όρους στη βιομηχανία τεχνολογίας. Θα μπορούσε να είναι το μέλλον ή θα μπορούσε να είναι το πιο πρόσφατο μεγαλεπήβολο όραμα του δiευθύνοντος συμβούλου του Facebook, που δεν αποδεικνύεται τελικά τόσο μεγάλο, ή δεν έχει υιοθετηθεί ευρέως εδώ και χρόνια – αν όχι καθόλου.

Επιπλέον, πολλοί ανησυχούν ότι θα δημιουργήσει έναν νέο διαδικτυακό κόσμο που θα συνδέεται με τον κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε ακόμη περισσότερα προσωπικά δεδομένα, μετά τις κατηγορίες ότι δεν μπλοκάρει το επιβλαβές περιεχόμενο.

Σκεφτείτε το σαν να …ζωντάνεψε το διαδίκτυο ή τουλάχιστον να αποδίδεται τρισδιάστατα. Ο Ζούκερμπεργκ το έχει περιγράψει ως ένα «εικονικό περιβάλλον» στο οποίο μπορείτε να μπείτε – αντί να κοιτάζετε απλώς στην οθόνη.

Ουσιαστικά, είναι ένας κόσμος ατελείωτων, διασυνδεδεμένων εικονικών κοινοτήτων όπου οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν, να εργαστούν και να παίξουν, χρησιμοποιώντας ακουστικά εικονικής πραγματικότητας, γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας, εφαρμογές smartphone ή άλλες συσκευές.

NFTs and the Metaverse: The internet enters a new phase

Θα ενσωματώσει επίσης άλλες πτυχές της διαδικτυακής ζωής, όπως τα ψώνια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τη Victoria Petrock, αναλύτρια που παρακολουθεί τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

«Είναι η επόμενη εξέλιξη της συνδεσιμότητας όπου όλα αυτά τα πράγματα αρχίζουν να ενώνονται σε ένα απρόσκοπτο σύμπαν, έτσι ώστε να ζείτε την εικονική σας ζωή με τον ίδιο τρόπο που ζείτε τη φυσική σας ζωή», είπε.Αλλά έχετε κατά νου ότι «είναι δύσκολο να ορίσετε μια ετικέτα σε κάτι που δεν έχει δημιουργηθεί», είπε ο Tuong Nguyen, αναλυτής για την εταιρεία Gartner.

Το Facebook προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν 10 έως 15 χρόνια για να αναπτυχθούν υπεύθυνα προϊόντα για το metaverse, όρος που επινοήθηκε από τον συγγραφέα Neal Stephenson για το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του 1992 με τίτλο «Snow Crash»

Ο κόσμος θα μπορεί να παρακολουθεί μια εικονική συναυλία, να κάνει ένα ταξίδι στο διαδίκτυο και να αγοράζει και να δοκιμάζει ψηφιακά ρούχα. Το metaverse θα μπορούσε επίσης να αλλάξει τους όρους στην εργασία από το σπίτι που έγινε η νέα πραγματικότητα εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Αντί να βλέπουν τους συναδέλφους σε ένα πλέγμα βιντεοκλήσεων, οι εργαζόμενοι ua μπορούσαν να τους δουν εικονικά.

Το Facebook κυκλοφόρησε λογισμικό συσκέψεων για εταιρείες, που ονομάζεται Horizon Workrooms, για χρήση με τα ακουστικά Oculus VR, αν και οι πρώτες κριτικές δεν ήταν εξαιρετικές. Τα ακουστικά κοστίζουν 300 δολάρια ή περισσότερο, γεγονός που καθιστά την εμπειρία του metaverse απρόσιτη για πολλούς.

Για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα, οι χρήστες θα μπορούν μέσω των avatars τους, να πετούν ανάμεσα σε εικονικούς κόσμους που δημιουργούνται από διαφορετικές εταιρείες. «Πολλές από τις εμπειρίες του metaverse θα έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα τηλεμεταφοράς από τη μια εμπειρία στην άλλη», λέει ο Ζούκερμπεργκ.

Οι εταιρείες τεχνολογίας δεν έχουν ακόμη καταφέρει να συνδέσουν τις διαδικτυακές τους πλατφόρμες μεταξύ τους. Για να λειτουργήσει κάτι τέτοιο θα πρέπει οι ανταγωνιστικές πλατφόρμες να συμφωνήσουν σε ένα σύνολο προτύπων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν «άτομα στο μετασύμπαν του Facebook και άλλα άτομα στο μετασύμπαν της Microsoft», λέει ο Petrock.

O Zoύκερμπεργκ κάνει άλματα για να μπει δυναμικά σε αυτό που βλέπει ως την επόμενη γενιά του διαδικτύου και αυτό επειδή πιστεύει ότι θα αποτελέσει μεγάλο μέρος της ψηφιακής οικονομίας. Αναμένει ότι οι άνθρωποι θα αρχίσουν να βλέπουν το Facebook ως εταιρεία μετα-σύνδεσης τα επόμενα χρόνια και όχι ως εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης.