Φαντασμαγορική η έναρξη του 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας

Κέρδισε χειροκρότημα και εντυπώσεις η συναυλία έναρξης του 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, το βράδυ της Πέμπτης 10 Οκτωβρίου 2024, στο Αθλητικό Κέντρο της «Τέντας». Περισσότεροι από 1.000 ξένοι και Έλληνες φίλοι της μουσικής τραγούδησαν ποίηση Γιώργου Σεφέρη, δηλαδή «Στο περιγιάλι το κρυφό», σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και την «Ψαροπούλα» του Δημήτρη Γκόγκου, με το Φεστιβάλ Χορωδιών που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας, η Κ.Ε. Φάρις και η Interkultur να επιστρέφει δυναμικά στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Η Καλαμάτα έως την Κυριακή 13 Οκτωβρίου μετατρέπεται σε πρωτεύουσα της χορωδιακής μουσικής στην Ελλάδα, με περισσότερους από 900 χορωδούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό να γεμίζουν την πόλη με μουσική. Μέγας χορηγός του Φεστιβάλ είναι το Ίδρυμα Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια. Η τελετή έναρξης προβλήθηκε ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της τηλεόρασης BEST Hybrid1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ «Φίλες και φίλοι της χορωδιακής μουσικής, Η Καλαμάτα με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας υποδέχεται στην επίσημη έναρξη του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ και Διαγωνισμού Χορωδιών της πόλης μας. Σας καλωσορίζουμε στην σύγχρονη και Ευρωπαϊκή Καλαμάτα. Την Καλαμάτα του Πολιτισμού, της εξωστρέφειας, της παράδοσης. Την Καλαμάτα, με την ιδιαίτερη σύνδεση, δεκαετίες τώρα, με τη χορωδιακή μουσική. Σας καλωσορίζουμε στην πόλη μας – που αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Αποστολής των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ευρώπης. Η φιλοξενία, για μια ακόμη χρονιά, της σπουδαίας αυτής γιορτής της μουσικής και του πολιτισμού στην όμορφη πόλη μας, αποτελεί τιμή για όλους τους Καλαματιανούς. Ευχαριστώ τον πολιτιστικό οργανισμό Interkultur, τον πρόεδρό του GünterTitsch και τα στελέχη του, με τους οποίους συνεργαστήκαμε για τη διοργάνωση του φετινού, 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας – 2024. Ελάχιστο χρέος μας, κάθε φορά, να μνημονεύουμε, με αισθήματα ευγνωμοσύνης και σεβασμού, το μεγάλο καλλιτέχνη της Χορωδιακής Μουσικής, τον αείμνηστο Κρίστιαν Γιούνγκρεν, επίτιμο Πρόεδρο της Interkultur και εκ των πρωτεργατών αυτού του Φεστιβάλ. Ενός Φεστιβάλ που έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς στο χώρο της χορωδιακής μουσικής. Με τη συμμετοχή χορωδών από κάθε γωνιά του κόσμου, με διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές και γλώσσες, που ενώνουν τις φωνές τους για να δημιουργήσουν μια αρμονία που ξεπερνά τα σύνορα και ενώνει τους ανθρώπους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, των φορέων και των κατοίκων της Καλαμάτας, τις χορωδίες που ήλθαν εδώ από άλλες χώρες: Βουλγαρία, Ελβετία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Εσθονία, Κροατία, Ρουμανία, Ισλανδία, Λετονία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία και, βεβαίως, από την Ελλάδα. Ευχαριστώ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο για την πολύτιμη συμβολή του. Θερμές είναι οι ευχαριστίες μας προς τον μέγα χορηγό μας, το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, για τη συνεισφορά του στην πραγματοποίηση της σπουδαίας αυτής εκδήλωσης. Ευχαριστούμε θερμά τους υποστηρικτές μας, τους χορηγούς, τους δεκάδες εθελοντές και όλους εσάς για την παρουσία σας και τη θετική σας διάθεσή. Εύχομαι και ευχόμαστε όλοι, καλή επιτυχία στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας και σε όλους εσάς καλή διαμονή στην πάντοτε όμορφη και φιλόξενη πόλη μας. Ας απολαύσουμε όλοι μαζί την αρμονία, το πάθος και τη μαγεία της χορωδιακής μουσικής. Σας ευχαριστώ όλους και κηρύσσω την έναρξη του 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας».

\

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 |FRIDAY, OCTOBER 11 , 2024

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας»|Kalamata Music School «Maria Callas»

11:00 Συναυλία Φιλίας |Friendship Concert

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Μεγάλη Αίθουσα |Kalamata Dance Megaron – Great Hall

14:00 -17.00 Διαγωνισμός στην Κατηγορία F – Παράδοση|Competition in category F – Folklore

Αμφιθέατρο Θεόδωρος Αγγελόπουλος|Theo Angelopoulos Amphitheatre

15:00 Συναυλία Φιλίας | Friendship Concert

Αμφιθέατρο Θεόδωρος Αγγελόπουλος|Theo Angelopoulos Amphitheatre

18:00 -18:30 Διαγωνισμός στην Κατηγορία P-Ποπ, Τζαζ, Γκόσπελ | Competition in category P – Pop, Jazz, Gospel

Κεντρική Πλατεία | Central Square

20:00 Συναυλία Φιλίας | Friendship Concert

Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης | Ancient Theater of Messene

20:00 Εορταστική Συναυλία–Celebration Concert

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 | SATURDAY, OCTOBER 12, 2024

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Μεγάλη Αίθουσα|Kalamata Dance Megaron – Great Hall

10:00-12:00 Διαγωνισμός στην Κατηγορία G – Παιδικές και Νεανικές Χορωδίες | Competition in category G – Children’s and Youth Choirs

Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών |Holy Taxiarches Church

15:00-17:15 Διαγωνισμός στην κατηγορία S – Θρησκευτική Μουσική a cappella

Competition in category S – Sacred Choral Music a cappella

Αμφιθέατρο Θεόδωρος Αγγελόπουλος |Theo Angelopoulos Amphitheatre

15:00 Συναυλία Φιλίας | Friendship Concert

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Μεγάλη Αίθουσα |Kalamata Dance Megaron – Great Hall

20:00-22:20 Διαγωνισμός στην Κατηγορία Α – Μικτές και Χορωδίες Ίδιων Φωνών με βαθμό δυσκολίας Ι |Competition in category A – Choirs of Mixed and Equal Voices with difficulty level I

Κεντρική Πλατεία |Central Square

20:00 Συναυλία Φιλίας | Friendship Concert

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 | SUNDAY, OCTOBER 13, 2024

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Μεγάλη Αίθουσα |Kalamata Dance Megaron – Great Hall

10:00-11:00 Διαγωνισμός στην Κατηγορία Β – Μικτές και Χορωδίες Ίδιων Φωνών με βαθμό δυσκολίας ΙΙ |Competition in category B – Choirs of Mixed and Equal Voices with difficulty level II

Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων | Municipal Railway Park Kalamata

11:00 Συναυλία Φιλίας | Friendship Concert

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας– Μεγάλη Αίθουσα |Kalamata Dance Megaron– Great Hall

14:30 Διαγωνισμός Μεγάλου Βραβείου |Grand Prize Competition *

Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας |Historical Town Hall of Kalamata

18:00 Παρέλαση των Χορωδιών από το Ιστορικό Κέντρο μέχρι την Κεντρική

Πλατεία συνοδεία Φιλαρμονικών | Colorful Choir Parade from the Historic Centre to the Central Square accompanied by Marching Bands

Κλειστό Γυμναστήριο Τέντα |Tenta Sports Hall

20:00 Τελετή Βραβεύσεων | Award Ceremony

Ακολούθως / Subsequently: Πάρτυ Χορωδιών | Choir Party

ελεύθερη είσοδος |entrance free

INFO

f: Δήμος Καλαμάτας – Municipality of Kalamata

www.kalamata.gr

www.interkultur.com/kalamata2024

www.kalamatafaris.gr

twitter : kalamata_GR

f:/choircompetitionkalamata

t: #kalamata2024

tel: 272140 3902 , 27210 93913