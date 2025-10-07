Φιλικές αναμετρήσεις για τις ακαδημίες υδατοσφαίρισης του Άργη Καλαμάτας

Φιλικούς αγώνες πραγματοποίησαν οι ακαδημίες υδατοσφαίρισης του Άργη Καλαμάτας με τις αντίστοιχες του Ν.Ο. Ναυπλίου στο Δημοτικό κολυμβητήριο Ναυπλίου το Σάββατο 4 Οκτωβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά τη φετινή χρονιά 33 παιδιά γεννημένα από το 2017 μέχρι το 2009 μετέβησαν στην πόλη του Ναυπλίου, πραγματοποιώντας τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα 6 συνολικά αγώνες προετοιμασίας με το Ν.Ο. Ναυπλίου.

Οι μικροί αθλητές είχαν τη δυνατότητα να αγωνιστούν και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στα πρώτα φιλικά της χρονιάς.



Ταυτόχρονα, οι προπονητές Κώστας Πετρόπουλος, Άλεξ Ντι Μπενεντετο, Γιώργος Δουρδουνάς κατάφεραν να βγάλουν τα συμπεράσματα τους για το αγωνιστικό επίπεδο που βρίσκονται.

Θετικές εντυπώσεις άφησαν οι πιο μικροί αθλητές της ομάδας, στο νεοσύστατο γκρουπ Κ10 (για παιδιά μικρότερα των 10 ετών), που έδωσαν τις πρώτες τους “ναυμαχίες” στο νερό.

Ευχαριστούμε τον προπονητή του Ν.Ο. Ναυπλίου Αναστάση Κωνσταντόπουλο για την φιλοξενία.

Οι ακαδημίες υδατοσφαίριση του Άργη Καλαμάτας συνεχίζουν καθημερινά τις προπονήσεις στο Δημοτικό κολυμβητήριο Καλαμάτας και το ερχόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσουν νέους φιλικούς αγώνες και συμμετοχή σε τουρνουά.