Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Δεν αποκλείονται οι χερσαίες επιχειρήσεις», λέει ο Τραμπ – Τρόμος για επιθέσεις στην Κύπρο – Μπαράζ βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτίθενται στο Ιράν για τρίτη ημέρα, ενώ η Τεχεράνη εξαπολύει αντίποινα πλήγματα εναντίον συμμάχων της Ουάσιγκτον στον Κόλπο, μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 02.03.2026, στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης έχει μπει και η Κύπρος. H βρετανική βάση, η RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, επλήγη από επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ότι θα στέλνουν πυραύλους στο νησί μέχρι να φύγουν οι Αμερικάνοι. Η σύγκρουση έχει διευρυνθεί, με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να ανταλλάσσουν πυρά, καθώς η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση στον Λίβανο επιδιώκει εκδίκηση για τη δολοφονία του Χαμενεΐ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν με «πλήρη ισχύ» έως ότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι και πιθανότατα θα διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες, με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να δηλώνει ότι «δεν ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε». Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου σημείωσαν άνοδο με το άνοιγμα των αγορών σήμερα το πρωί. Δείτε όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή εδώ.

