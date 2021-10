Forbes: Ο LeBron James o πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του NBA με 111,2 εκατομμύρια

Ο LeBron James κυριαρχεί στο ΝΒΑ σχεδόν από τη στιγμή που ξεκίνησε στο πρωτάθλημα το 2003, κερδίζοντας τέσσερα βραβεία MVP, τέσσερα πρωταθλήματα και 17 υποψηφιότητες All-Star Game. Ακόμα και σήμερα, σε ηλικία 36 ετών και ενώ ετοιμάζεται για την 19η σεζόν του, ο “βασιλιάς” James βρίσκει συνεχώς νέα “κοσμήματα” να στολίσουν το “στέμμα” του.

Με απολαβές ύψους 41,2 εκατ. δολαρίων για την επερχόμενη σεζόν 2021-2022 του πρωταθλήματος και επιπλέον έσοδα περίπου 70 εκατ. δολάρια από τις εκτός γηπέδων δραστηριότητες του, το αστέρι των Los Angeles Lakers πρόκειται να εισπράξει το ποσό των 111,2 εκατ. δολαρίων σε ένα έτος, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ στην ιστορία του NBA

των 96,5 δισ. δολαρίων που έκανε ο ίδιος για το 12μηνο που ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Έτσι, παραμένει στην κορυφή της κατάταξης του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του NBA για όγδοη διαδοχική χρονιά.

Συνδυαστικά, οι δέκα κορυφαίοι παίκτες τους NBA θα εισπράξουν συνολικά 714 εκατ. δολάρια, ποσό αυξημένο κατά 28% σε σύγκριση με τη σεζόν 2020-2021 και κατά 19% από το προηγούμενο υψηλό των 600 εκατ. δολαρίων που καταγράφηκε την περίοδο 2019-2020. Το πιο εντυπωσιακό όμως, είναι ότι οι απολαβές του top 10 είναι αυξημένες κατά 132% σε σχέση με μια δεκαετία πριν.

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκεται ο Stephen Curry των Golden State Warriors με 92,8 εκατ. δολάρια, που θα αποτελούσε ποσό ρεκόρ για παίκτη του NBA μόλις ενάμιση χρόνο πριν. Ο Kevin Durant των Brooklyn Nets (με 87,9 εκατ. δολάρια), ο “δικός μας” Γιάννης Αντετοκούνμπο των Milwaukee Bucks (με 80,3 εκατ. δολάρια) και ο Russell Westbrook των Lakers (με 74,2 εκατ. δολάρια) συμπληρώνουν τη “βασική” πεντάδα.

Ο James σημείωσε ήδη ένα εκπληκτικό οικονομικό επίτευγμα το τρέχον έτος, σπάζοντας το “φράγμα” του 1 δισ. δολαρίων κερδών προ φόρων και αμοιβών σε μάνατζερς κατά τη διάρκεια της μέχρι σήμερα καριέρας του, αυξάνοντας την καθαρή περιουσία του περίπου στα 850 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes. Συνέχισε την πορεία του για τον “τίτλο” του δισεκατομμυριούχου αυτήν την εβδομάδα, όταν η εταιρεία μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που έχει δημιουργήσει, η SpringHill Company, ανακοίνωσε την πώληση μειοψηφικού ποσοστού, με την αποτίμησή της να κυμαίνεται στα 725 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία που εδρεύει στο Λος Άντζελες ασχολείται από την παραγωγή ταινιών και ντοκιμαντέρ (Space Jam: A New Legacy, What’s My Name: Muhammad Ali) έως την παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ για πελάτες όπως η J.P. Morgan.

Ο James δεν αναμενεται να βάλει πολλά χρήματα από τη συμφωνία στην τσέπη, καθώς θα επανεπενδύσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών στην εταιρεία, όπως δήλωσε πηγή με γνώση της συμφωνίας στο Forbes. Ο James και ο εταίρος του Maverick Carter θα διατηρήσουν τον έλεγχο της εταιρείας, η οποία έχει συνάψει συμφωνία τηλεοπτικού περιεχομένου με την ABC Studios και συμφωνία πρώτης προβολής ταινιών με την Universal Pictures.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA θα συγκεντρώσουν όλοι μαζί περισσότερα από 305 εκατ. δολάρια από τις εκτός των γηπέδων “εμφανίσεις” τους, ξεπερνώντας με ευκολία το περσινό ρεκόρ των 260 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, η εκτίναξη των απολαβών του φετινού top 10 οφείλεται επίσης σε δύο παράγοντες που σχετίζονται με τα ταρτάν, αφού συνολικά οι απολαβές τους για τη φετινή σεζόν θα ανέλθουν στα 408 εκατ. δολάρια, από τα 351 εκατ. δολάρια της σεζόν 2019-2020.

Κι αυτό γιατί, πρώτον οι ομάδες μπορούν να πληρώσουν φέτος τους παίκτες τους καλύτερα. Ο ανώτατος μισθός στο NBA ανέρχεται στα 112,4 εκατ. δολάρια ενώ το όριο του φόρου πολυτελείας είναι στα 136,6 εκατ. δολάρια την τρέχουσα σεζόν, επίπεδα σχεδόν διπλάσια σε σχέση με μια δεκαετία πριν. Αυτό εξασφαλίζει στις ομάδες περισσότερη ρευστότητα για να μοιράσουν, γεγονός που οδήγησε υψηλότερα τις απολαβές των παικτών για τις επεκτάσεις συμβολαίων, ιδίως μετά την θέσπιση το 2017 της δυνατότητας να σούπερ επέκτασης που επέτρεψε στις ομάδες να πληρώσουν ακόμη καλύτερα τα “αστέρια” τους.

Ο δεύτερος και κυριότερος λόγος, ωστόσο, είναι ότι στη φετινή σεζόν οι οπαδοί των ομάδων επιστρέφουν στα γήπεδα. Πέρυσι, με την πανδημία του κορονοϊού να απαγορεύει την διά ζώσης παρακολούθηση των αγώνων, το NBA προέβη σε έκτακτες οικονομικές αναπροσαρμογές των αμοιβών των παικτών, περιορίζοντάς της έως και 20%. Το πρωτάθλημα φέτος αναμένεται να διαξαχθεί με θεατές και οι ομάδες ελπίζουν ότι θα αναγκαστούν να κάνουν μηδαμινές προσαρμογές στις αμοιβές των παικτών τους.

Επειδή, όμως, τα ακριβή ποσά θα γίνουν γνωστά μόνο μετά τη λήξη της σεζόν τον Ιούνιο, το Forbes επέλεξε να “πιστώσει” στους παίκτες το σύνολο των αμοιβών που πρόκειται να λάβουν για φέτος. Ο James, για παράδειγμα, “πιστώνεται” με 41,2 εκατ. δολάρια για τις εμφανίσεις που θα κάνει στο γήπεδο, έναντι 31,4 εκατ. δολαρίων που του είχε “πιστώσει” το Forbes για τη σεζόν 2020-2021.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις της πανδημίας συνεχίζουν να “πληγώνουν” το NBA. Ο Kyrie Irving, πόιντ γκαρντ των Brooklyn Nets αρνήθηκε να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, γεγονός που βάζει τον Αυστραλό σταρ στον “πάγκο” και εκτός της πρώτης δεκάδας των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών.

Οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του ΝΒΑ για το 2021-22

No.1 LeBron James

Ηλικία: 31

Ομάδα: Los Angeles Lakers

Συνολικές απολαβές: 111,2 εκατ.

Εντός γηπέδου: 41,2 εκατ.

Εκτός γηπέδου: 70 εκατ.

Ο LeBron James οδεύει στο να γίνει ο δεύτερος δισεκατομμυριούχος από τον χώρο του μπάσκετ, μετά τον Michael Jordan, ο οποίος προσχώρησε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων μετά την αποχώρηση από το άθλημα. Ο 36χρονος μπασκετμπολίστας υπέγραψε διετή παράταση του συμβολαίου του ύψους 85 εκατ. δολαρίων με τους Los Angeles Lakers τον Δεκέμβριο, ενώ και η συμφωνία του με τη Nike του αποφέρει 32 εκατ. δολάρια ετησίως. Το συνολικό ποσό των 111,2 εκατ. δολαρίων για τη φετινή σεζόν είναι το ένατο υψηλότερο ποσό που καταγράφηκε ποτέ στην ετήσια λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές και πρόκειται να γίνει ο πέμπτος εν ενεργεία αθλητής σε ομαδικό άθλημα και ο δέκατος εν ενεργεία αθλητής συνολικά, που θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. δολάρια στη λίστα του Forbes. Μια έκθεση της ProPublica τον Ιούλιο έδειξε ότι ο James είχε δηλώσει εισόδημα 124 εκατ. δολαρίων στη φορολογική του δήλωση το 2018.

No.2 Stephen Curry

Ηλικία: 33

Ομάδα: Golden State Warriors

Συνολικές απολαβές: 92,8 εκατ.

Εντός γηπέδου: 45,8 εκατ.

Εκτός γηπέδου: 47 εκατ.

Κανένας παίκτης του ΝΒΑ δεν θα βγάλει περισσότερα χρήματα από τον Stephen Curry από άποψη μισθού αυτήν τη σεζόν, και αυτό πριν την τετραετή παράταση συμβολαίου ύψους 215 εκατ. δολαρίων που υπέγραψε με τους Golden State Warriors τον Αύγουστο. Εν τω μεταξύ, ο 33χρονος παίκτης βρίσκεται παρέα στη δεύτερη θέση με τον Kevin Durant ως προς τις απολαβές εκτός γηπέδου. Η Under Armour, η οποία τον πληρώνει 20 εκατ. δολάρια ετησίως, κυκλοφόρησε τη σειρά παπουτσιών Curry Brand τον Δεκέμβριο, ελπίζοντας να “κοντράρει” τα Jordan Brand της Nike, και τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε μια σημαντική συμφωνία με την πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων FTX. Ο Curry έχει επίσης τη δική του εταιρεία παραγωγής, Unanimous Media, η οποία βρίσκεται πίσω από τη σειρά Holey Moley στο ABC.

No.3 Kevin Durant

Ηλικία: 33

Ομάδα: Brooklyn Nets

Συνολικές απολαβές: 87,9 εκατ.

Εντός γηπέδου: 40,9 εκατ.

Εκτός γηπέδου: 47 εκατ.

Στην επιστροφή του στο γήπεδο ύστερα από έναν σοβαρό τραυματισμό την περασμένη σεζόν, ο Kevin Durant ήταν κυρίαρχος όσο ποτέ και επιβραβεύτηκε με τετραετή παράταση συμβολαίου, ύψους 198 εκατ. δολαρίων, με τους Brooklyn Nets τον Αύγουστο. Εκτός γηπέδου, ο 33χρονος είναι εξίσου εντυπωσιακός, με μια ακμάζουσα επιχείρηση μέσων μαζικής ενημέρωσης, τη Boardroom, και επενδύσεις σε περισσότερες από 80 εταιρείες μέσω της εταιρείας του Thirty Five Ventures. Αναμένεται να σημειώσει μεγάλα κέρδη από επενδύσεις στις εφαρμογές Robinhood και Acorns, τη WHOOP και την startup Sleeper μεταξύ άλλων.

No.4 Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ηλικία: 26

Ομάδα: Milwaukee Bucks

Συνολικές απολαβές: 80,3 εκατ.

Εντός γηπέδου: 39,3 εκατ.

Εκτός γηπέδου: 41 εκατ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέκτησε πέρυσι το NBA με τους Milwaukee Bucks και έχει δύο βραβεία MVP. Ωστόσο, παρά τις επιτυχίες, ο Αντετοκούνμπο είναι ακόμα μόλις 26 ετών – ο μοναδικός σε αυτήν τη λίστα που είναι κάτω των 30 ετών. Ο Αντετοκούνμπο μόλις ξεκινά το πενταετές συμβόλαιο ύψους 228 εκατ. δολαρίων που υπέγραψε τον Δεκέμβριο και έχει τις Nike, JBL και TCL – συν τη Σαράντη – μεταξύ των χορηγών του. Ακόμη, η Walt Disney σχεδιάζει ταινία για τον Αντετοκούνμπο, ενώ ο Έλληνας μπασκετμπολίστας αγόρασε πρόσφατα και ένα μικρό μερίδιο της ομάδες των Milwaukee Brewers στο μπέιζμπολ.

No.5 Russell Westbrook

Ηλικία: 32

Ομάδα: Los Angeles Lakers

Συνολικές απολαβές: 74,2 εκατ.

Εντός γηπέδου: 44,2 εκατ.

Εκτός γηπέδου: 30 εκατ.

Ο Russell Westbrook αγωνίζεται για τους Los Angeles Lakers και αυτό τον φέρνει πιο κοντά στις δέκα αντιπροσωπείες αυτοκινήτων που κατέχει στη Νότια Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας αντιπροσωπείας Chrysler-Dodge-Jeep-Ram. Ο 32χρονος πρόσφατα πρόσθεσε την Hennessy ως χορηγό και βρίσκεται πίσω από τη μάρκα γυαλιών Westbrook Frames και το brand ρούχων Honor The Gift.

No.6 James Harden

Ηλικία: 32

Ομάδα: Brooklyn Nets

Συνολικές απολαβές: 62,3 εκατ.

Εντός γηπέδου: 44,3 εκατ.

Εκτός γηπέδου: 18 εκατ.

Παίκτης των Brooklyn Nets μετά από μια μεγάλη ανταλλαγή τον Ιανουάριο, ο James Harden μαζί με τον John Wall – συμπτωματικά μέλος της παλιάς του ομάδας, των Houston Rockets – βρίσκεται στη θέση με τον δεύτερο υψηλότερο μισθό στο ΝΒΑ αυτήν τη σεζόν, έχοντας την επιλογή να ανανεώσει για την επόμενη χρονιά το συμβόλαιό του στα 47,4 εκατ. δολάρια.

No.7 Damian Lillard

Ηλικία: 31

Ομάδα: Portland Trail Blazers

Συνολικές απολαβές: 56,3 εκατ.

Εντός γηπέδου: 39,3 εκατ.

Εκτός γηπέδου: 17 εκατ.

Ο Damian Lillard έχει αρνηθεί τα δημοσιεύματα ότι ήταν διατεθειμένος να ζητήσει ανταλλαγή από τους Portland Trail Blazers – τη μόνη επαγγελματική ομάδα στην οποία έχει αγωνιστεί, αλλά οι φήμες εξακολουθούν να τον “κυνηγούν”. Ο 31χρονος παίκτης έχει τρία χρόνια ακόμη στο συμβόλαιό του και την επιλογή για ανανέωση για τέταρτη χρονιά. Οι Adidas, Gatorade και Modelo είναι μεταξύ των χορηγών του, με τα γυαλιά Oakley και τα ρολόγια Tissot να αποτελούν δύο πρόσφατες προσθήκες στο “καλάθι” του. Ο Lillard είναι επίσης συνιδιοκτήτης αντιπροσωπείας της Toyota έξω από το Πόρτλαντ και ραπάρει με το όνομα Dame D.O.L.L.A.

No.8 Klay Thompson

Ηλικία: 31

Ομάδα: Golden State Warriors

Συνολικές απολαβές: 54 εκατ.

Εντός γηπέδου: 38 εκατ.

Εκτός γηπέδου: 16 εκατ.

Αφού έχασε τις δύο τελευταίες σεζόν λόγω τραυματισμών, ο Klay Thompson βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στους Golden State Warriors, έχοντας ακόμη τρία χρόνια στο συμβόλαιο που υπέγραψε το 2019. Συνέχισε να αποκτά νέους χορηγούς κατά τη διάρκεια της απουσίας του, προσθέτοντας πρόσφατα τις Hugo Boss και Shake Shack σε ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει επίσης τον κολοσσό υγειονομικής περίθαλψης Kaiser Permanente και την εταιρεία ρολογιών Tissot. Ο 31χρονος αθλητής, μεταξύ άλλων, έχει μια νέα σειρά παπουτσιών που θα κυκλοφορήσει από την κινεζική Anta, η οποία τον πληρώνει περίπου 8 εκατ. δολάρια ετησίως.

No.9 Paul George

Ηλικία: 31

Ομάδα: Los Angeles Clippers

Συνολικές απολαβές: 47,8 εκατ.

Εντός γηπέδου: 39,3 εκατ.

Εκτός γηπέδου: 8,5 εκατ.

Ο Paul George, αδιαμφισβήτητος ο ηγέτης των Los Angeles Clippers εντός γηπέδου καθώς ο Kawhi Leonard παραμένει εκτός με τραυματισμό στο γόνατο, υπέγραψε 4ετή παράταση του συμβολαίου του ύψους 190 εκατ. δολαρίων αυτήν τη σεζόν. Ο 31χρονος έχει χορηγούς τη Nike, την Gatorade και την AT&T, ενώ έχει επενδύσει και στην εταιρεία κατ’ οίκον γυμναστικής Tonal.

No.10 Jimmy Butler

Ηλικία: 32

Ομάδα: Miami Heat

Συνολικές απολαβές: 47 εκατ.

Εντός γηπέδου: 38 εκατ.

Εκτός γηπέδου: 16 εκατ.

Ο Jimmy Butler, του οποίο το συμβόλαιο έληξε πριν από την επικερδή παράτασή του που ανεβάζει τις απολαβές του στα 45 εκατ. δολάρια το 2023-24, είναι ο μόνος νεοεισερχόμενος στο top 10. Ο 32χρονος σταρ των Miami Heat υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την κινεζική μάρκα παπουτσιών Li-Ning πέρυσι, που είναι ο μεγαλύτερος χορηγός του, όπως και με τα ρολόγια TAG Heuer και τα ασύρματα ακουστικά Jaybird την άνοιξη. Ο Butler, ο οποίος πουλούσε καφέ έναντι 20 δολαρίων το φλιτζάνι στους συμπαίκτες του -στο πλαίσιο της “κοινωνικής φούσκας” λόγω κορονοϊού- κατά τη διάρκεια των πλέι οφ του ΝΒΑ το 2020 στη Φλόριντα, αποφάσισε να το κάνει επιχείρηση, ανακοινώνοντας αυτόν τον μήνα ότι εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημιουργών του Shopify με τη δική του μάρκα καφέ, Bigface.

Μεθοδολογία

Η κατάταξη του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του ΝΒΑ αντικατοπτρίζει τα κέρδη του από τα γήπεδα για τη σεζόν 2021-22, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μισθών και των μπόνους. Απολαβές-κίνητρα που βασίζονται στην ατομική ή ομαδική απόδοση 2021-22 δεν υπολογίζονται.

Την προηγούμενη σεζόν, οι επείγουσες προσαρμογές στο σύστημα μεσεγγύησης του ΝΒΑ έδειξε ότι οι μισθοί θα μειωθούν κατά 20%, οπότε το Forbes μείωσε ανάλογα τις ανακοινωθείσες απολαβές των παικτών. Οι περικοπές της προηγούμενης σεζόν θα μπορούσαν θεωρητικά να συνεχιστούν και φέτος, αλλά δεδομένου ότι τα έσοδα που αναμένεται να επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα αυτήν τη σεζόν, το πρωτάθλημα αναμένει ότι οι τυχόν απώλειες για τους παίκτες θα είναι του συνήθους εύρος του 10%. Το Forbes, λοιπόν, επέλεξε να “πιστώσει” τους παίκτες το σύνολο των μισθών τους.

Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη τους από τις εκτός γηπέδου εμφανίσεις υπολογίστηκαν βάσει επαφών με ειδικούς του κλάδου και αντικατοπτρίζουν τα ετήσια χρήματα που θα λάβουν από χορηγίες, άδειες, εμφανίσεις κ.ά., καθώς και τα έσοδά τους από τις επιχειρήσεις που έχουν. Δεν έχουν αφαιρεθεί οι φόροι και οι αμοιβές πρακτόρων.

