Φοροελαφρύνσεις, κατοικία και μέτρα έως €2 δισ.: Το πακέτο της ΔΕΘ στον κυβερνητικό σχεδιασμό

Το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζει πακέτο παροχών για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με εκτιμώμενο μέγεθος έως και €2 δισ., το οποίο θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο.

Δημοσιονομικός χώρος από υπερπλεόνασμα

Τα προσωρινά στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού (Ιανουάριο–Ιούνιο 2025) δείχνουν υπεραπόδοση εσόδων κατά €2,3 δισ. και εξοικονόμηση δαπανών €1,9 δισ. Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το πρωτογενές αποτέλεσμα υπερέβη τον στόχο κατά €788 εκατ.

Φρέσκο χρήμα και ρήτρα υπερεξόδων

Ο συνδυασμός των καλών επιδόσεων στον προϋπολογισμό και της ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής (500 εκατ.) δημιουργεί δημοσιονομικό περιθώριο €1,5 δισ. για το πακέτο της ΔΕΘ, ενώ δεν αποκλείεται η τελική έκβαση να φτάσει έως τα €2 δισ.

