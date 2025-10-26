Φορολογικές δηλώσεις: Στον «αυτόματο» και με έκπτωση – Ποιες αλλαγές έρχονται το 2026

Ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών δηλώσεων κάνει η ΑΑΔΕ το 2026 αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Στόχος είναι οι αυτόματες δηλώσεις από 1,3 εκατομμύρια φέτος να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια το επόμενο έτος ενώ με την ενεργοποίηση των νέων ψηφιακών εργαλείων έως το 2028 οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στο σύνολό τους αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Μετά τις παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν φέτος, όπως το αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποστολή των στοιχείων από φορείς του δημοσίου και ιδωτικού τομές, οι αυστηρές κυρώσεις για καθυστερήσεις και η έναρξη της περιόδου υποβολής από τα μέσα Μαρτίου, η ΑΑΔΕ προχωρά στην επόμενη φάση.

