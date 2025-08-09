Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Χωρίς ενεργό μέτωπο στο Χελιδόνι – Μάχη με αναζωπυρώσεις και διάσπαρτες εστίες

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στην Ηλεία. Η κατάσταση πλέον λίγο μετά τις 5:30 είναι πολύ καλύτερη, χωρίς ενεργό μέτωπο. Ωστόσο στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις που εξακολουθούν να δίνουν μάχη με αναζωπυρώσεις και διάσπαρτες εστίες.

Η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Χελιδόνι επεκτάθηκε, λόγω και των ισχυρών ανέμων σε αγροτοδασική έκταση και κατευθύνθηκε προς γειτονικές κοινότητες όπως Ηράκλεια και Πουρναρίου, ωστόσο η φορά του ανέμου τη γύρισε πίσω με ένα νέο μέτωπο στο Χελιδόνι και είχε σαν αποτέλεσμα να κινδυνέψουν οι περιοχές της Καυκανιάς και του Λαντζοΐου.

Η φωτιά κατέστρεψε αγροτικά σπίτια, αυτοκίνητα και αγροτικές εκτάσεις, ενώ κάηκαν πολλά ζώα.

Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Ν. Κοροβάσης: Σε ύφεση το μέτωπο στο Χελιδόνι

Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Ηλεία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκκενώθηκαν οι περιοχές Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα προς Πύργο.

Στον οικισμό της Ηράκλειας κάηκε μια αγροικία, κτηνοτροφικές μονάδες και αυτοκίνητα.

Στην περιοχή παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

“Η φωτιά είναι σε ύφεση και πάει προς οριοθέτηση, αλλά δεν εφησυχάζουμε, καθώς στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι” ανέφερε στον ΣΚΑΙ ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νίκος Κοροβάσης.

Τόνισε ότι δεν υπάρχουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, ενώ με επιφύλαξη μετέφερε ότι οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για περιορισμένες υλικές ζημιές.

Ανέφερε επίσης ότι στην περιοχή της Ηράκλειας υπάρχουν αναφορές για 3 αποθήκες που κάηκαν.

Συνεχείς εναλλαγές των ανέμων

Μιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νικόλαος Κοροβάσης τόνισε πως: “Οι συνεχείς εναλλαγές των ανέμων μας ανάγκαζαν να μεταφέρουμε τα μηχανήματα. Από το Χελιδόνι που ξεκίνησε η φωτιά, στην Ηράκλεια, στου Σμίλα, στο Πουρνάρι, βοηθήσαμε στο Λαντζόι. Τώρα σαν περιφερειακή ενότητα έχουμε εστιάσει όλες τις δυτνάμεις μας με 35 μηχανήματα έργου στην περιοχή του Χελιδόνιου και σε μία αναζυπύρωση στην Καυκανιά, όπου είναι δύσκολο να την προσεγγίσουμε. Πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ελπίζουμε το πρωί με τα εναέρια μέσα να βοηθήσουν. Είναι δύσκολη βραδιά. Όλα τα μηχανήματα κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να σώσουμε ό,τι σώζεται”.

Στην περιοχή επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα, ενώ από την Περιφέρεια και τους Δήμους έχουν διατεθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδης Παναγιωτόπουλος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι: “Η φωτιά στην κοινότητα Ηράκλειας πλησίασε επικίνδυνα και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω υπάρχουν ζημιές σε δυο οικήματα. Το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και αυτό μας ανησυχεί για τις επόμενες ώρες”.