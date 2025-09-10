Φυτεία με 231 δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούσε 44χρονος Αλβανός στην Καλλιρόη Μεσσηνίας – Περί τις 200.000 ευρώ τα εκτιμώμενα παράνομα χρηματικά οφέλη

Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης εντοπίσθηκε στη Μεσσηνία. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη 1 άτομο, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, για τα όπλα και περί αλλοδαπών

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -231- δενδρύλλια κάνναβης. Υπολογίζεται πως από τη εγκληματική του δράση θα αποκόμιζε χρηματικά οφέλη, εκτιμώμενα στα 200.000 ευρώ.

Για διάστημα περίπου 4 μηνών δραστηριοποιείτο στην καλλιέργεια φυτών κάνναβης σύμφωνα με τις Αστυνομικές Αρχές ο 44χρονος Αλβανός. Η καλλιέργεια εντοπίστηκε από τις αρχές σε αγροτοδασική περιοχή της Καλλιρόης σε πρανές λόφου, πλησίον της οδού Τσακώνα – Κυπαρισσίας, όπου είχε εκχερσώσει και διαμορφώσει σε έναν ενιαίο ανισόπεδο χώρο 180 τ.μ., λακκούβες στο έδαφος όπου καλλιεργούσε τα φυτά. Είχε περιφράξει τον χώρο με συρματόπλεγμα για να αποτρέπει την είσοδο ζώων, είχε εκμεταλλευτεί το σημείο που έχει έντονη και άγρια βλάστηση αλλά και μαλακό χώμα καθιστώντας την καλλιέργεια μη ορατή από οποιοδήποτε άλλο σημείο

Είχε προμηθεύτηκε σπόρους και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Για το πότισμα χρησιμοποιούσε δίκτυο υδροσωλήνων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ήταν σε χρώμα πράσινο ώστε να μην είναι ορατό από αέρος, ενώ το δίκτυο αυτό συνδεόταν σε κεντρικό υδροσωλήνα ενσωματωμένο σε δίκτυο που βρισκόταν πλησίον τη εθνικής οδού.

Στον χώρο της καλλιέργειας είχε τοποθετήσει βαρέλια λίμπες, γεμάτα με νερό, τα είχε χρωματίσει με πράσινο σπρέι ή μαύρο ώστε να μην είναι ορατά και είχε τοποθετήσει πέτρες ώστε να συγκρατείται το νερό γύρω από τα φυτά. Σε διάφορα σημεία οι αστυνομικοί εντόπισαν γεωργικά λιπάσματα και εργαλεία ενώ εντός του χώρου ο 44χρονος είχε εγκαταστήσει εξοπλισμό διαβίωσης. Διέθετε ακόμη μαγειρικά σκεύη, οικοσυσκευή και τρόφιμα, ενώ φαίνεται να διέμενε στο σημείο για να εποπτεύει τον χώρο της φυτείας καθώς εκεί εντοπίστηκε και μια αυτοσχέδια σκηνή.

Το σημείο όπου βρισκόταν ήταν κατηγορικό, γεγονός που του έδινε πλεονέκτημα σε περίπτωση διαφυγής. Οι αρχές εντόπισαν τον 44χρονο καλλιεργητή της φυτείας, στον χώρο της φυτείας και μάλιστα εντός της σκηνής την ώρα που κοιμόταν…

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίσθηκε σε αγροτoδασική περιοχή του δήμου Οιχαλίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, χθες (9.9.2025) το πρωί, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και εξερεύνηση στην ανωτέρω περιοχή κατά την οποία εντοπίστηκε, οργανωμένη φυτεία κάνναβης, σε δασική περιοχή με πυκνή βλάστηση και φυσική κάλυψη, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά -231- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -2- μέτρων περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τον αντίστοιχο αρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό που βρέθηκε στο χώρο.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθη χθες (9.9.2025) το πρωί, 44χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε στο χώρο της φυτείας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, για τα όπλα και περί αλλοδαπών.

Επιπλέον στο χώρο της φυτείας βρέθηκε αυτοσχέδια σκηνή για την κατόπτευση της φυτείας, με πλήρη εξοπλισμό διαβίωσης του δράστη, ο οποίος είχε επιλέξει με προσοχή το χώρο καλλιέργειας, καθιστώντας την καλλιέργεια και τον εξοπλισμό αυτής μη ορατά από οποιοδήποτε άλλο σημείο, ενώ για το πότισμα των φυτών είχε αναπτύξει δίκτυο ελαστικών υδροσωλήνων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στο χώρο της φυτείας, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-231- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -2- μέτρων, περίπου,

-1- μαχαίρι, με μήκος λάμας -10- εκατοστά,

-3- ζεύγη γαντιών,

-1- κουκούλα «full-face»,

-2- φακοί,

διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με την καλλιέργεια (καλλιεργητικός-αρδευτικός εξοπλισμός, εξοπλισμός λίπανσης κ.λ.π),

-2- σακίδια διαβίωσης

είδη ρουχισμού και διατροφής,

το χρηματικό ποσό των -305- ευρώ,

-3- κάρτες κινητής τηλεφωνίας,

-2- βαφές σε σπρέι.

Περαιτέρω, όπως διαπιστώθηκε, ο 44χρονος συλληφθείς παρέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Τέλος, υπολογίζεται πως από την εγκληματική του δράση τα προσδοκώμενα κέρδη που θα αποκόμιζε θα έφταναν τα -200.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.