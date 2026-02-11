Γ. Μανιάτης: «Η Τουρκία είναι ένας παραβατικός δρων – Ελπίζουμε ότι στη συμφωνία με την Ινδία δεν θα επαναληφθούν τα λάθη με τη Mercosur» (video)

Διάλογος για «ήρεμα νερά» αλλά με «κόκκινες» γραμμές και… αναθεωρητικές επιδιώξεις στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα. Ο Γιάννης Μανιάτης Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Κόμματος μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST είπε «Για άλλη μια φορά η Τουρκία επαναλαμβάνει τις δικές της διεκδικήσεις έξω από το Διεθνές Δίκαιο. Η Navtex που βγήκε πριν από λίγο καιρό με αόριστο πρόγραμμα , παραβιάσεις του εναέριου χώρου και μια σειρά άλλων θεμάτων… Τα ήρεμα νερά ασφαλώς τα θέλουμε και ο διάλογος να συνεχίζεται αλλά να μην ξεχνάμε ότι τα ήρεμα νερά χρησιμοποίησε ο Ερντογάν για τους Ευρωπαίους και για το πρόβλημα με τους Κούρδους στη Συρία. Η Τουρκία είναι ένας παραβατικός δρων στην ευρύτερη περιοχή».

Την ανησυχία του για τον πιθανό αποκλεισμό συγκεκριμένων προϊόντων από τη λίστα κατάργησης των δασμών στην εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας ανέδειξε με ερώτησή του ο Γιάννης Μανιάτης. «Ελπίζουμε ότι στη συμφωνία δεν θα επαναληφθούν τα λάθη με τη Mercosur» τόνισε συμπληρώνοντας «Σε σχέση με την Ινδία εκτιμούμε παρότι τη συμφωνία δεν την έχουμε δει δεν μας έχει δοθεί. Την κρατά επτασφράγιστο Μυστικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποθέτω την κουβεντιάσει με τα κράτη μέλη αλλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει έρθει τέτοιο κείμενο. Ελπίζουμε ότι στην συμφωνία με την Ινδία δεν θα επαναληφθούν τα λάθη που έκαναν στη Mercosur. Έχουμε πει πολλές φορές ότι Mercosur η είναι μια καλή συμφωνία για βιομηχανικά προϊόντα και είναι μια κακή συμφωνία για αγροτικά προϊόντα και έχουμε τεκμηριώσει γιατί το λέμε αυτό ιδιαίτερα αναφορικά με τα ελληνικά προϊόντα. Μέχρι τώρα η Mercosur ως συμφωνία δεν έχει έρθει σε εμάς το Κοινοβούλιο. Έχουμε ζητήσει και έχουμε καταφέρει να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ελέγξει τη νομιμότητά της. Έχουν έρθει σε εμάς τα λεγόμενα μέτρα προστασίας. Αυτά είναι μέτρα που εκ των υστέρων άρχισε να παίρνει ή προσπαθεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνοντας την αλήθεια αυτών που λέμε εμείς. Ότι η Mercosur έχει υπογραφεί και συμφωνηθεί είναι επικίνδυνη για το μέλλον του αγροτικού τομέα στην Ευρώπη και γι’ αυτό φέρνουν συμπληρωματική νομοθεσία προκειμένου να παρθούν κάποια μέτρα υποτίθεται προστασίας των αγροτών». Ακολούθως ο κ. Μανιάτης προσέγγισε τα ζητήματα που ανακύπτουν με τις εισαγόμενες ποσότητες ελαιολάδου από την Τυνησία και τα όσα εντόπισαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.