ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιάννης Ανδριανός: Οι γεωπόνοι των δημόσιων δομών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αγροτική ανάπτυξη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Ανδριανός, στο πλαίσιο επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, παρευρέθηκε σε εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ).

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ανδριανός τόνισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γεωπόνοι των δημόσιων υπηρεσιών στην υποστήριξη του αγροτικού κόσμου, στην ασφάλεια και ποιότητα της παραγωγής και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

Όπως υπογράμμισε, οι γεωπόνοι που υπηρετούν στις δημόσιες δομές της χώρας βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, συμβάλλοντας με την επιστημονική τους γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή των αγροτικών πολιτικών, στους ελέγχους, αλλά και στη σύνδεση της διοίκησης με την πραγματική οικονομία της υπαίθρου.

Ο Υφυπουργός επεσήμανε ότι η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα προϋποθέτει ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες και εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, τονίζοντας τη σημασία του θεσμικού διαλόγου με την ΠΕΓΔΥ για τη βελτίωση των πολιτικών και την αποτελεσματικότερη στήριξη των Ελλήνων παραγωγών.

Τέλος, σημείωσε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, με μεγάλες δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από επενδύσεις στη γνώση, την ποιότητα και την καινοτομία.

