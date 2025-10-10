Γιάννης Ανδριανός στο Olympia Forum VI: «Η βιωσιμότητα και η ποιότητα των ελληνικών προϊόντων είναι το θεμέλιο της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιάννης Ανδριανός συμμετείχε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στο Olympia Forum VI, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία, με τη συμμετοχή πολιτικών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου.

Ο κ. Ανδριανός έλαβε μέρος στο πάνελ με θέμα «Καλλιεργώντας την αξία: Βιώσιμη αγροδιατροφή και στρατηγικές τοπικού branding», όπου ανέδειξε τη σημασία της βιωσιμότητας ως κεντρικού άξονα της εθνικής αγροτικής πολιτικής.

Μεταξύ άλλων τόνισε, «η μετάβαση σε πιο βιώσιμες μορφές γεωργίας είναι προϋπόθεση επιβίωσης — για τη φύση, για τους ίδιους τους παραγωγούς και για την αξιοπιστία των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό».

Ο Υφυπουργός παρουσίασε τις βασικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου, όπως, την αξιοποίηση των πόρων της ΚΑΠ, ύψους 19,3 δισ. ευρώ, για επενδύσεις εκσυγχρονισμού, μεταποίησης και εξωστρέφειας, καθώς επίσης και τομεακά προγράμματα και τοπικά προγράμματα LEADER που ενσωματώνουν τους στόχους της βιωσιμότητας και της καινοτομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύνδεση εκπαίδευσης, έρευνας και παραγωγής, μέσω δράσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και φορέων, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και των Συμπράξεων Καινοτομίας, υπογραμμίζοντας ότι «η γνώση πρέπει να φτάνει στο χωράφι και να γίνεται πράξη».

Ακόμη, ο κ. Ανδριανός επεσήμανε τη σημασία της προωθούμενης ΚΥΑ για την ορθή ανακύκλωση των συσκευασιών κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μια πρωτοβουλία που επιλύει μια εκκρεμότητα πολλών ετών και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας αλλά και της υγείας των παραγωγών.

Αναφερόμενος στην εθνική στρατηγική για την ενιαία ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων, σημείωσε ότι στόχος είναι «η δημιουργία ενός σήματος ποιότητας και αυθεντικότητας που θα ενοποιεί την εικόνα της ελληνικής αγροδιατροφής χωρίς να ακυρώνει τις τοπικές ιδιαιτερότητες».

Κλείνοντας, επεσήμανε πως «η προστασία των φυσικών πόρων δεν είναι αντίπαλος της παραγωγικότητας, αλλά προϋπόθεσή της. Οι παραγωγοί που καινοτομούν και σέβονται το περιβάλλον ανταμείβονται, γιατί χτίζουν το μέλλον της ελληνικής γεωργίας».