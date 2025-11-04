Τελευταία Νέα
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς δημοσίευσαν τέσσερις επικές φωτογραφίες από το buzzer beater του Έλληνα σούπερ σταρ

Οι Μπακς τρελάθηκαν με το μυθικό buzzer beater καλάθι νίκης του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Πέισερς.

Στην τελευταία φάση, με το σκορ ισόπαλο (115-115), ο Αντετοκούνμπο πόσταρε τον Άαρον Νίσμιθ, γύρισε προς τα αριστερά και με fadeaway σουτ πάνω από τον Αϊζέια Τζάκσον έδωσε τη νίκη (117-115) στους Μπακς, τη στιγμή που ο δεύτερος επιχειρούσε μάταια να κόψει την μπάλα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 
