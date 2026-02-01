Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ ένα μπουκάλι νερό στο αυτοκίνητο -Ο «άγνωστος» κίνδυνος για κάθε οδηγό

Ένα μπουκάλι νερού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στα περισσότερα αυτοκίνητα, ωστόσο σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για τον οδηγό.

Πολλοί είναι οι οδηγοί που έχουν δίπλα τους ένα μπουκάλι νερού, ενώ είναι και ένα από τα αντικείμενα που ξεχνούν συχνότερα στο αυτοκίνητο όταν βγαίνουν από αυτό. Ωστόσο σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει επικίνδυνο για τον οδηγό.

Ένα μπουκάλι που κυλά ελεύθερο μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί για παράδειγμα να γίνει επικίνδυνο σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος. Αν ένα μπουκάλι νερού ενός λίτρου βρίσκεται στο πίσω κάθισμα και εκτοξευθεί προς τα εμπρός με 60 χλμ./ώρα τότε η δύναμη πρόσκρουσης του θα είναι ίση με 60 κιλά, νούμερο ικανό να προκαλέσει ακόμα και σοβαρό τραυματισμό.

Η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση, για αυτό ιδανικά το μπουκάλι με το νερό θα πρέπει να μεταφέρεται στη θήκη των πάνελ των θυρών, το ντουλαπάκι του συνοδηγού ή σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους που το κρατούν ασφαλές και μακριά από το να αποκτήσει βάρος που θα μπορούσε να βλάψει τον οδηγό ή τον συνοδηγό, σε περίπτωση ενός απότομου φρεναρίσματος ή μιας πρόσκρουσης.

