Γιατί πρέπει να ψάχνετε συνέχεια για δουλειά – Ακόμη κι αν είστε ευχαριστημένοι τώρα

Συνεχής πρέπει να είναι η αναζήτηση για δουλειά, ακόμη και όταν είστε ευχαριστημένοι από την τρέχουσα θέση σας ή ακόμη και εάν βλέπετε πως δεν υπάρχουν πολλές κενές θέσεις στον κλάδο σας.

Μάλιστα, καλό θα ήταν να εστιάζετε στις δεξιότητες που απαιτούν οι εργοδότες και ιδίως στις δεξιότητες που δεν έχετε αποκτήσει ακόμα. Έτσι, θα μπορέσετε να εντοπίσετε τα «εμπόδια» που θα πρέπει να προσπεράσετε προκειμένου να ανελιχθείτε στο επόμενο στάδιο της καριέρα σας.

Αυτές τις συμβουλές δίνουν η Alexandra Cavoulacos και η Kathryn Minshew, συγγραφείς του βιβλίου «Οι νέοι κανόνες της δουλειάς» (The New Rules of Work), όπου αποτυπώνουν τα μαθήματα που πήραν ως πρόεδρος και ως CEO αντίστοιχα στην ιστοσελίδα αναζήτησης δουλειάς The Muse.

Οι ίδιες αναφέρουν ότι ανεξαρτήτως του εάν είστε απολύτως ευχαριστημένοι από την τρέχουσα θέση σας, σε κάποια στιγμή θα θέλετε προαγωγή ή τουλάχιστον μία νέα «δοκιμασία», ενδεχομένως εντός της ίδιας εταιρείας στην οποία βρίσκεστε. Κατά συνέπεια, συμβουλεύουν πως καλό θα ήταν να προετοιμαστείτε από τώρα για τη στιγμή που θα αναδυθεί αυτή η ανάγκη.

Πάρτε τον έλεγχο

Στόχος είναι να προσεγγίσετε την επαγγελματική σας πορεία ενεργητικά και όχι παθητικά: «Στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον, δεν είναι δουλειά του προϊσταμένου σας να διασφαλίσει ότι έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για να ανελιχθείτε, είναι δική σας ευθύνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βιβλίο.

Δυστυχώς όμως, η πλειονότητα των εργαζομένων τείνει να περιμένει από τον προϊστάμενο για προαγωγή ή τουλάχιστον ένα πλάνο προς την προαγωγή. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να βρεθείτε στάσιμοι στην επαγγελματική σας πορεία. «Οι επαγγελματίες που κινούνται ανοδικά δεν αφήνουν να περάσουν ολόκληρα χρόνια, σκεφτόμενοι το επόμενό τους βήμα. Κινούνται συνεχώς στην επαγγελματική τους ανέλιξη και έχουν το νου τους στο επόμενο σκαλοπάτι», τονίζουν οι συγγραφείς.

Οι ίδιες προτείνουν επίσης και μία απλή αναζήτηση στα προφίλ των επαφών σας στο LinkedIn. Εάν κοιτάξετε τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που έχουν άτομα, των οποίων οι θέσεις σας ενδιαφέρουν, τότε μπορεί να βρείτε τον προσανατολισμό σας.

Όταν εντοπίσετε τι χρειάζεται τελικά για να ανελιχθείτε, μπορείτε ευκολότερα να ψάξετε πώς θα αποκτήσετε αυτές τις δεξιότητες, ενδεχομένως μέσω σεμιναρίων, συνεδρίων, εθελοντισμού ή αναλαμβάνοντας ένα νέο πρότζεκτ στη δουλειά.

«Κυνηγώντας προληπτικά τη γνώση που απαιτείται για να φέρετε την καριέρα σας στο επόμενο επίπεδο, είναι αυτό που διαφοροποιεί τους σπουδαίους επαγγελματίες από τους μέτριους», καταλήγουν οι συγγραφείς.

πηγη moneyreview.gr με πληροφορίες από Business Insider