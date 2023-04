Γιατί το Costa Navarino επιμένει στο concept ευεξία – αθλητισμός

Την Τετάρτη 5 Απριλίου «ανοίγει» τη σεζόν ο ολοκληρωμένος τουριστικός προορισμός, η Costa Navarino, με το W Costa Navarino να υποδέχεται τους πρώτους τουρίστες του.

Με έμφαση στην ευεξία και τη γαστρονομία, αλλά τις τέχνες και τη συμπερίληψη, το φετινό πρόγραμμα θα κορυφωθεί με το 5ήμερο retreat του Deepak Chopra, ο οποίος θα επισκεφθεί για πρώτη φορά την Ελλάδα και θα μεταδώσει στους συμμετέχοντες μια δυναμική ενέργεια και ανανεωμένη διάθεση για ζωή.

Όπως και όλα τα ξενοδοχεία της Costa Navarino, το πρώτο W Escape στην Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην άθληση και γενικότερα στη σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία. Το νέο Navarino Watersports by Moraitis θα λειτουργήσει τον Απρίλιο, με windsurf, waterski, καγιάκ και SUP, καθώς και kitesurfing, wake surfing και wing foiling. Τον Μάιο, το W Costa Navarino συνεργάζεται με το La Meta Studio -που δημιουργεί μοναδικά retreats ευεξίας κι άθλησης- για να προσφέρουν το 4ήμερο retreat «Disconnect to Reconnect». Το πρόγραμμα εστιάζει στην εσωτερική αρμονία, συνδυάζοντας αθλήματα, ευεξία και διασκέδαση μέσα στην καταπράσινη μεσσηνιακή φύση.

Τον Σεπτέμβριο, η Travelgems συνεργάζεται με το W Costa Navarino και υποδέχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Deepak Chopra, για ένα μοναδικό 5ήμερο retreat. Ο θρύλος του spirituality και διάσημος συγγραφέας θα εστιάσει μέσα από τις πρακτικές του και τις συζητήσεις με το κοινό στη σωματική, συναισθηματική, οικονομική και πνευματική ευεξία, ενώ οι τρεις θεματικές ενότητες του retreat είναι: «The Eight Limbs of Yoga», «Τhe Path to Love» και «Τhe Awakened Life». Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν καθημερινά μαθήματα γιόγκα με τη Sarah Finger, προσωπική δασκάλα γιόγκα του Chopra και συν-συγγραφέα του «Living in the Light: Yoga for Self-Realization».

