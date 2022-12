«Γίνε ΕΣΥ ο Αϊ Βασίλης» για παιδιά από 1 έως 16 ετών στη Μεσσηνία

Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτινή περίοδος συνυφασμένη πολύ περισσότερο με τα παιδιά και τον Άγιο Βασίλη. Κάθε χρόνο ανυπομονούν για το δώρο τους. Δεν υπάρχει όμως σε όλα τα σπίτια ένας Άγιος Βασίλης και πολλά παιδιά κάθε Χριστούγεννα είναι πολύ λυπημένα. Σε κάθε παιδί λοιπόν αξίζει η χαρά.

Για το λόγο αυτό, «Γίνε ΕΣΥ ο Αϊ Βασίλης» αυτή τη χρονιά και πρόσφερε καινούρια ή σε καλή κατάσταση παιχνίδια, για παιδιά της Μεσσηνίας 1 έως 16 ετών που χρειάζονται τη στήριξή μας.

Ο πεζόδρομος Σφακτηρίας, στην Καλαμάτα μεταμορφώνεται σε δρόμο χαράς. αλληλεγγύης και αγάπης κι αυτές τις γιορτές, με όλες τις επιχειρήσεις στην περιοχή εκεί να κρατούν ανοιχτές τις πόρτες τους ώστε να υποδεχθούν τα δώρα σας!

Στη Μεσσήνη, η ΚοινΣΕπ «Ρέκτης» στην οδό Ελευθερίας και Παπαφλέσσα 2, στη Βελίκα η «Μεσσήνης Γαία» ΚοινΣΕπ και στο Μαγγανιακό η «Νόστος» ΚοινΣΕπ προσκαλούν τους κατοίκους να στηρίξουν τα παιδιά της περιοχής να μοιράσουν χαμόγελα κι αγάπη!

H δράση, διοργανώνεται από τους φορείς Κ.Αλ.Ο. : «Φάος» ΚοινΣΕπ, «Βιλβιοταξιδέυουμε» ΑΜΚΕ, «Ρέκτης» ΚοινΣΕπ «Μεσσήνης Γαία» ΚοινΣΕπ, «Νόστος» ΚοινΣΕπ, στην οποία συμμετέχουν οι επιχειρήσεις: Εύφορη Γη, Πιτσαρία ILCAMINO, Bitter the Bar, Eνδύματα SASA, House by Phaos, Σχολή Χορού Μαρία Λαδά, Central Kicks, Eπιδιορθώσεις Μαυροειδή Γωγώ, to Potistiri, ζαχαροπλαστείο Divino Insolito, Jungle Pannik, Ωρολόγια Κοσμήματα Σινάπης, See Fashion, Ενδύματα Αφροδίτη, Λευκά Eίδη Λιανού, Aroma Ναύπλιον Καλαμάτα,HairLab Dimitris, Επιδιορθώσεις Μούντανου.

Τα παιχνίδια θα παραδοθούν στην Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας και στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεσσήνης.

Τηλ επικοινωνίας 2721094000