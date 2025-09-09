Γκαζώνουν τα έργα στον οδικό άξονα Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη

Αυξάνεται σταδιακά ο ρυθμός στα εργοτάξια στο μεγάλο οδικό έργο Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη του μεγαλύτερου οδικού έργου που εκτελείται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σήμερα λειτουργούν δύο βασικά εργοτάξια του αναδόχου στις περιοχές μεταξύ Ανάληψης – Βελίκας και προς Καλλιθέα – Κυνηγού. Τα βασικά ζητήμα απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικών ανασκαφών και οριστικών μελετών έχουν διευθετηθεί και το έργο φαίνεται πως αρχίζει και “γκαζώνει”.

Στο πρώτο εργοτάξιο τρέχουν τα έργα στο τμήμα από το Ασπρόχωμα μέχρι τη Μεσσήνη όπου δουλεύεται και η παράκαμψη της αλλά και η παράκαμψη της Βέλικας. Τους επόμενους μήνες εκτιμάται πως θα ξεκινήσει και η νέα γέφυρα στον Πάμισο, μήκους 150 μέτρων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ypodomes.com πατώντας εδώ