Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
12
Νοέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γονικές παροχές και δωρεές: Έως το τέλος του χρόνου οι δηλώσεις για την αποφυγή άδικων φόρων

Share

Μέχρι το τέλος του έτους έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι που απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία με αγορές εντός του 2025, οι οποίες όμως δεν καλύπτονται από τα εισοδήματά τους, προκειμένου να παρουσιάσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές, για να μην φορολογηθούν με το σύστημα των τεκμηρίων, σύμφωνα με το ertnews.

Προκειμένου να δικαιολογηθεί η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος του φορολογούμενου, η ΑΑΔΕ κάνει αποδεκτά χρηματικά ποσά από δωρεές και γονικές παροχές, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που πραγματοποιήθηκε η δαπάνη για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου ή η δαπάνη διαβίωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ