Γονικές παροχές και δωρεές: Έως το τέλος του χρόνου οι δηλώσεις για την αποφυγή άδικων φόρων

Μέχρι το τέλος του έτους έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι που απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία με αγορές εντός του 2025, οι οποίες όμως δεν καλύπτονται από τα εισοδήματά τους, προκειμένου να παρουσιάσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές, για να μην φορολογηθούν με το σύστημα των τεκμηρίων, σύμφωνα με το ertnews.

Προκειμένου να δικαιολογηθεί η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος του φορολογούμενου, η ΑΑΔΕ κάνει αποδεκτά χρηματικά ποσά από δωρεές και γονικές παροχές, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που πραγματοποιήθηκε η δαπάνη για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου ή η δαπάνη διαβίωσης.

Συνεπώς οι φορολογούμενοι που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να φορολογηθούν τεκμαρτά, θα πρέπει να σπεύσουν εγκαίρως στην πλατφόρμα myProperty για την υποβολή της σχετικής δήλωσης. Η δήλωση ελέγχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ) με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες.

