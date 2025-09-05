Google: Η ιστορία της εμβληματικής μηχανής αναζήτησης

Ήταν 4 Σεπτεμβρίου 1998, όταν δύο διδακτορικοί φοιτητές πληροφορικής, έβαλαν τον θεμέλιο λίθο για μια κοσμογονική αλλαγή στο διαδίκτυο και κατ’ επέκταση στη ζωή μας, τη δημιουργία μιας νέας μηχανής αναζήτησης Google.

Την ημέρα εκείνη, ο Λάρι Πέιτζ και ο Σεργκέι Μπριν, που φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνια, έχοντας ως βάση τους το γκαράζ μιας φίλης τους, ιδρύουν την εταιρεία Google Inc.

Ο Σπύρος Φράγκου και «ΤΟ ΒΗΜΑ» γράφουν, τον Νοέμβριο του 2003:

Πώς γεννήθηκε

«Η συναρπαστικότερη ιντερνετική περιπέτεια των τελευταίων ετών ξεκίνησε από έναν καλιφορνέζικο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Εκεί μέσα δύο συμφοιτητές και φίλοι έστησαν το Google, τη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή μηχανή αναζήτησης στο Internet, με 200 εκατομμύρια ερωτήματα την ημέρα.

