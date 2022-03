H 7χρονη που τραγούδησε το Let it Go σε καταφύγιο μπροστά σε χιλιάδες, στην Πολωνία – Συγκίνησε με τον εθνικό ύμνο

Η μικρή Amellia Anisovych κατάφερε να διαφύγει με την οικογένειά της στην Πολωνία και σε συναυλία που εγινε την περασμένη Κυριακή στην πόλη Λοτζ με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων, βρέθηκε εκεί και η μικρή, η οποία ανέβηκε στο stage και ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας. Χωρίς μουσική, α καπελα, σε ένα κατάμεστο γήπεδο με τα φώτα κλειστά και τους αναπτήρες αναμμένους, η εικόνα ήταν άκρως συγκινητική και η φωνή της μικρούλας μιλούσε στις καρδιές όλων.

Φορούσε ένα παραδοσιακό ουκρανικό κεντητό φόρεμα και τραγούδησε με την ίδια καθαρή φωνή που είχε τραγουδήσει στο viral βίντεο από κινητό τηλέφωνο «Let it Go» από την ταινία Frozen της Disney, στο καταφύγιο που είχε καταφύγει με την οικογένειά της στην Ουκρανία για να γλιτώσουν από τις βόμβες.

Η μικρή Αμέλια επί σκηνής

Η φιλανθρωπική εκδήλωση στην Πολωνία κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 380.000 δολάρια που θα διατεθούν για την ενίσχυση των προσφυγων.

Η μικρούλα είναι πλέον πρόσφυγας στην Πολωνία μαζί με την γιαγιά της και τον αδελφό της. Οι γονείς της, όπως σημειώνει το AP αποφάσισαν να μείνουν στο Κίεβο.

As more than a dozen people huddled in a bomb shelter in Ukraine, one little girl belted out “Let It Go” from Disney’s “Frozen.” pic.twitter.com/4jtCp4nOhm

— CBS News (@CBSNews) March 9, 2022