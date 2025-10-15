Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τις αγροτικές επιδοτήσεις με έργο 8,8 εκατ. ευρώ

Ξεκίνησε και επίσημα η «μετακόμιση» του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με την προκήρυξη του μεγάλου διαγωνισμού ύψους 8,84 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία ενός νέου, ενιαίου ψηφιακού μηχανισμού πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ανοίγει η διαδικασία υποβολής προτάσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη του έργου που θα μεταφέρει τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η δράση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου 2025 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα αξιοποιεί την υποδομή της ΑΑΔΕ και θα επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα του Taxis, του Κτηματολογίου, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και –σε επόμενο στάδιο– με τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων (DG AGRI). Έτσι, κάθε πληρωμή θα μπορεί να ελέγχεται αυτόματα ως προς την επιλεξιμότητα και τη φορολογική συνέπεια του δικαιούχου, ενώ οι αγρότες θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία των αιτήσεων και των πληρωμών τους.

