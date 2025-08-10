Η ΑΑΔΕ επιστρατεύει τη τεχνητή νοημοσύνη κατά της φοροδιαφυγής σε μπαράζ ελέγχων και διασταυρώσεων στοιχείων

Σαρωτικές διασταυρώσεις θα πραγματοποιήσει έως το τέλος του έτους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος, έχοντας στο «οπλοστάσιό» της όλες τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, ΦΠΑ, κρυπτονομίσματα, μετοχές σε ξένα χρηματιστήρια, αλλά και αναδρομικά, μπαίνουν στο στόχαστρο της ειδικής Μονάδας Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ, η οποία θα στελεχώνεται από στελέχη της πληροφορικής και αναλυτές δεδομένων. Θα χρησιμοποιούν ειδικούς αλγόριθμους για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης. Παράλληλα, με την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνεται η συγκριτική αξιολόγηση και το «σκανάρισμα» κάθε διαθέσιμου στοιχείου στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο www.newsit.gr πατώντας εδώ