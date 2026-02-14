Τελευταία Νέα
Η αφρικανική σκόνη θα «πνίξει» την χώρα το Σαββατοκύριακο – Οι «κόκκινες» περιοχές

Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές θα ταλαιπωρήσουν την χώρα το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με το meteo και το AtmoHub.

Όπως αναφέρει το meteo η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να φτάνει στη χώρα μας από το απόγευμα του Σαββάτου (14/02/2026), θα κορυφωθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου ενώ σε αρκετές περιοχές θα έχουμε λασποβροχές.

Αρχικά στα δυτικά και νότια, και σταδιακά έως τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15/02 αναμένεται να αυξηθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης κατά τη διάρκεια της Κυριακής 15/02 αναμένονται στη Νότια Ελλάδα με έμφαση στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του newsit.gr πατώντας ΕΔΩ
