Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ

Η ανθρωπότητα δεν κατάφερε να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη ρίχνοντας την θερμοκρασία κατά 1,5 °C και πρέπει να αλλάξει άμεσα πορεία, προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στην μοναδική συνέντευξή του πριν από τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP30 τον επόμενο μήνα, ο Γκουτέρες αναγνώρισε ότι είναι πλέον «αναπόφευκτο» η ανθρωπότητα να υπερβεί τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, με «καταστροφικές συνέπειες» για τον κόσμο.

«Αποτυχία» η μη επίτευξη του επιθυμητού κλιματικού στόχου για τον επικεφαλής του ΟΗΕ

Προέτρεψε τους ηγέτες που θα συγκεντρωθούν στην πόλη Μπελέμ του τροπικού δάσους της Βραζιλίας να συνειδητοποιήσουν ότι όσο περισσότερο καθυστερούν τη μείωση των εκπομπών, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να ξεπεραστούν τα καταστροφικά «σημεία καμπής» στον Αμαζόνιο, την Αρκτική και τους ωκεανούς.

