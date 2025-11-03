Η απαξίωση των κομμάτων, η δικαίωση Σαμαρά, το κενό Δημητριάδη, «το γαλάζιο κράξιμο», το άρωμα Μεσσηνίας στις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ερωτήματα για τις εξαιρέσεις στην Τριφυλία και τα… άλλα λόγια για το Πύργος-Τσακώνα (video)

Κρίση θεσμών βλέπουν 8 στους 10 πολίτες με τους αναποφάσιστους να …σαρώνουν σε μια εποχή που η χώρα χρειάζεται επανασύνδεση των πολιτών με το κράτος και τα δημοκρατικά του θεμέλια. «Η απαξίωση του πολιτικού συστήματος είναι εμφανής» σημείωσε ο Νίκος Μπελογιάννης σχολιάζοντας τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Alco. «Η αγανάκτηση του κόσμου είναι τεράστια… Πως βλέπουν αυτοί τα θέματα καλά και θετικά… και οι δείκτες, προφανώς ζουν σε άλλο κόσμο!». Ακούγοντας δε τα λόγια κορυφαίων υπουργών “να γυρίσει πίσω ο Αντώνης Σαμαράς”, ο Διευθυντής της τηλεόρασης BEST διερωτήθηκε «Ποιος Σαμαράς να γυρίσει πίσω; Έφυγε ποτέ ο Σαμαράς; Ο Μητσοτάκης τον έδιωξε! Πρώτη φορά στα χρονικά της χώρας(…) Βλέπουν τώρα ότι το καράβι πάει κατευθείαν για το παγόβουνο…».

ΤΟ ΚΕΝΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Στο σημείο αυτό, αναφέρθηκε και στο σχόλιο του Άρη Πορτοσάλτε για το μεγάλο κενό της απουσίας του κου Δημητριάδη που χαρακτηριστικά ανέφερε “όσο καθυστερεί να επιστρέψει στο Μαξίμου τόσο η κυβέρνηση θα χάνει…” για να σημειώσει πως μαζί «άδειασε τον κ. Χατζηδάκη, τον Σκέρτσο κ.α.» αναφερόμενος στο επιτελικό Μαξίμου. «Το είπε ο Άρης Πορτοσάλτε», είπε «το… φερέφωνο του Μαξίμου και… δεν ξέρω τι έχει γίνει» τονίζοντας ότι «όταν είχε τον έλεγχο ο Γρηγόρης Δημητριάδης η κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη και πιο οργανωμένη. Το κενό του είναι τεράστιο… Άμα δεν τον αφήνουν κάποιοι να τον πάρει τον Γρηγόρη Δημητριάδη… μήπως η ξαδέρφη, η θειά του, η γιαγιά του, η γυναίκα- τον Πρωθυπουργό – να τον ξαναφέρει τον Γρηγόρη Δημητριάδη που αποτελεί κεφάλαιο για τη Νέα Δημοκρατία, αυτό θα αποβεί εις βάρος…».

Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ

Γυρίζοντας την κουβέντα ξανά στο πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά, ο Νίκος Μπελογιάννης επανέλαβε πως η διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της ΝΔ ήταν πρωτοφανής ενέργεια για τα πολιτικά χρονικά της χώρας «Επειδή βλέπει ότι ο Σαμαράς κάθε δικαιώνεται κάθε μέρα… τι το πιο αντρίκιο, τι το πιο καθαρό να πει κύριε πρώην πρόεδρε , κύριε πρώην Πρωθυπουργέ ελάτε στο Μαξίμου να συζητήσουμε γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα έχει πρόβλημα σοβαρό. Θα ήθελα την άποψή σας σε μερικά πράγματα, και του Καραμανλή και δεν ξέρω ποιανού άλλου, και να του πει… να αλλάξει οπωσδήποτε τον Υπουργό Εξωτερικών ο οποίος έχει αποτύχει παταγωδώς και το επιτελικό Μαξίμου και να αναλάβει ο Δημητριάδης. Τι πιο αντρίκιο να το πει στα ίσια… ότι “είχες δίκιο”. Γιατί έχει δίκαιο ο Σαμαράς».

Εστιάζοντας στην αναγκαιότητα της ενότητας, είπε ότι «Για να πάει η ΝΔ ενωμένη, να μπορέσει να ανασάνει, και να ακούσει και τους άλλους». Ο διευθυντής της τηλεόρασης BEST στάθηκε επίσης στην εμπειρία του πρώην Πρωθυπουργού, λέγοντας «Ο Σαμαράς είναι και πολύ πιο έμπειρος και κακά τα ψέματα την έχει «κάψει τη γούνα» του πεντακόσιες φορές για τις απόψεις του. Δεν χρειάζεται να κρατάμε μένος…».

Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η… ΝΤΡΟΠΗ

Στην πιθανότητα ανασχηματισμού ο κ. Μπελογιάννης εστίασε στην επιτακτική αναγκαιότητα αλλαγής στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και στο φιάσκο της Νέας Υόρκης. «Η υπόκλιση στον Ερντογάν, το ότι είπε ότι είναι φιλέλληνας ο κ. Γεραπετρίτης-που δεν ξέρει τι λέει -και οπωσδήποτε η συμπεριφορά του κου Μητσοτάκη να κυνηγάει πίσω πίσω τον Τραμπ για να του μιλήσει… αυτές οι εικόνες έχουν αποτυπωθεί σε όλους τους Έλληνες. Ιδιαίτερα του Γεραπετρίτη με την υπόκλιση που έκανε στον Ερντογάν. Ντροπή! Ντροπή γι’ αυτούς που έχουν χύσει το αίμα τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι!», είπε προχωρώντας και στην πρόταση «ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα μπορούσε να αλλάξει το Υπουργείο Εξωτερικό, είναι πολύ έμπειρος τον έχω πως δουλεύει, καθαρό παιδί, πολύ έμπειρος και με πολύ δυνατό διεθνές ανάστημα».

“ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΡΑΞΙΜΟ” ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟ ΤΗΣ ΝΔ

Τα ΕΛΤΑ ανάψαν φωτιές στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Στην άτυπη συνεδρίαση της ΚΟ οι «γαλάζιοι» βουλευτές εμφανίστηκαν ενοχλημένοι από τους χειρισμούς επί του θέματος, εκτοξεύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης. «Οι αντιδράσεις είναι τεράστιες και το βρίσιμο που τρώνε απ’ όλους τους βουλευτές που τους άδειασε όλους κανονικά!». «Αυτό με τα ΕΛΤΑ ξεφεύγει από κάθε φαντασία» είπε ο κ. Μπελογιάννης και συνέχισε «Ποιανού φαεινές ιδέες είναι αυτές; Του Σκέρτσου είναι αυτές οι ιδέες κύριε Μητσοτάκη; του κυρίου Χατζηδάκη; που λέει θα κλείσει τα 2/3 των ΜΜΕ επιχειρήσεων για να σταθεί η οικονομία;». Η υπόθεση των ΕΛΤΑ πέρα από τις κοινωνικές της διαστάσεις έχει και την οικονομική για την οποία, η επικρατούσα εικόνα αφορά στο μεγάλο χρέος των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Στην εποχή ενός πολυεπιπέδου μετασχηματισμού και «τη στιγμή που ακμάζουν, και παίρνουν όλα τα λεφτά οι κούριερ» το ερώτημα που γεννάτε είναι «δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένας μάνατζερ καλός, με τόσα λεφτά που παίρνουν όλοι εκεί πέρα και τόσα άτομα, να μπορούσε, αυτή τη στιγμή τα ΕΛΤΑ να τους έχουν σβήσει όλους; Με τέτοια υποδομή, με τόσους ανθρώπους; Όλοι θυμόμαστε τον ταχυδρόμο; -Τα καταργήσατε κι αυτά; -Θα μπορούσε να έχει γίνει ο πιο δυνατός κούριερ! Δεν ξέρω πως το αφήσανε στην τύχη του. Μήπως το αφήσανε στην τύχη του όπως τα λιγνιτωρυχεία στη Μεγαλόπολη και την Πτολεμαΐδα τη στιγμή που είχαν κάνει ανακαίνιση στις μονάδες 3-4 και πάμε και αγοράζουμε ρεύμα από τα Σκόπια που δουλεύουν με λιγνίτη;».

ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΔ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΑΝΤΑ, Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΣΑΜΟΥΛΗ

Δυο βασικά ερωτήματα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν στην αποκάλυψη ενός “δικτύου εταιρειών και ΚΥΔ με κομματικές διασυνδέσεις πίσω από τα πρόστιμα”. Αποκαλύψεις για τις οποίες κεντρικό ρόλο έπαιξε ο Περικλής Μαντάς, καθώς ήταν ο άνθρωπος που έθεσε αρχικά το ερώτημα “πως γίνεται δυο ή περισσότερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων να λειτουργούν στην ίδια διεύθυνση;” και ακολούθως “πως γίνεται ένα ΚΥΔ να παίρνει απευθείας έργα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ αποτελεί μέρος του συστήματος ελέγχου;” Ο Νίκος Μπελογιάννης σημείωσε ότι «Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει!» και συνεχάρη τον Μεσσήνιο βουλευτή για την εύστοχη ερώτηση που ανέδειξε το θέμα «το οποίο πολλοί λίγοι έχουν πάρει χαμπάρι. Νομίζω από την κυβέρνηση δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανένας! Μάλλον ασχολούνται με τον “φραπέ” και το “καϊμάκι”.

Ξέρουμε πως η ΜΕΣΣΥΝΕΛ και όλες αυτές οι εταιρείες που έχουνε έναν πολύ καλό λογιστή… πολεμάγανε όλοι να κλείσουν την Ένωση, γιατί είχε τις επιδοτήσεις. Έρχονται όλα στο φως σιγά σιγά», σημειώνοντας ακολούθως πως θα δούμε πολλά στο μέλλον και προσθέτοντας “Αυτή η ιστορία που άγγιξε τη Μεσσηνία με τη ΜΕΣΣΥΝΕΛ, όπως αποκαλύφθηκαν, έχουν συνταράξει πάρα πολλούς και ιδιαίτερα τους αγρότες που κάποιοι παραμυθιαστήκανε να πάνε εκεί πέρα να φτιάξουν τα χαρτιά τους για τις επιδοτήσεις…» Μια υπόθεση με ρίζες στο παρελθόν καθώς είχε αναδειχθεί από τον αείμνηστο δημοσιογράφο Θανάση Τσαμούλη. «Την είχε καταγγείλει τότε ο αείμνηστος Θανάσης Τσαμούλης, ο διευθυντής και εκδότης της «Φωνής» και τότε τον στέλνανε κάποιοι από δω πέρα στα δικαστήρια. Τον λασπολογούσαν και τραβιόταν ο άνθρωπος στα δικαστήρια. Ορίστε, δικαιώνεται μετά τον θάνατο!»

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Από την άλλη, η Τριφυλία στις 22 Οκτωβρίου βρέθηκε στο «μάτι του κυκλώνα», μιας κακοκαιρίας που προκάλεσε σοβαρές ζημιές, ωστόσο στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης δεν εντάχθηκαν όλες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Τερψιθέα και η Φαρακλάδα που έμειναν εκτός… «Βάλανε τα Φιλιατρά, παρακάμψανε την Κυπαρισσία κάποια άλλα χωριά εκεί και δεν βάλανε την περιοχή. Και να θυμίσω ότι η περιοχή αυτή είναι η περιοχή του κου Μαντά! Ο οποίος είναι κολλητός με τον κ. Λεβεντάκη και τον κ. Βλάχο και δεν έχει πει κανένας τίποτα μέχρι τώρα! Δεν άκουσα τον κ. Μαντά να απαντήσει(…) Τι κρύβεται πίσω αυτό; Πως είναι αυτή μεροληπτική αντιμετώπιση κ. Μαντά και κ. Λεβεντάκη; Τί γίνεται; Ούτε στο χωριό σας κύριε Μαντά;» Για το θέμα υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, αλλά κι ένα μπαλάκι ευθυνών… με τον Νίκο Μπελογιάννη να αναφέρεται σε τηλεφώνημα που δέχθηκε από άνθρωπο που του είπε πως «Δεν αφορά τον Δήμο-για να καλύψει τον Δήμο- αφορά την Περιφέρεια αυτό είναι παντελώς ψέμα», όπως είπε είχε επικοινωνία και με τον Περιφερειάρχη κ. Πτωχό και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αναστασόπουλο με τον τελευταίο να του απαντά «Δεν κάνουμε εμείς αυτό το θέμα. Την εισήγηση την κάνει ο Δήμος κατευθείαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Περιφέρεια δίνει τα λεφτά! -και κάποιος πήρε τηλέφωνο για να καλύψει τον Λεβεντάκη!» και κλείνοντας θύμισε το χρέος των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης να υπηρετούν το λαό «να σηκώνουν τα τηλέφωνα και να βλέπουν τι γίνεται!»

ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΟ ΠΥΡΓΟΣ – ΤΣΑΚΩΝΑ

Στην πλήρη αφωνία… για το ζήτημα του οδικού άξονα Πύργος- Τσακώνα που ακόμα βρίσκεται στο.. περίμενε, στάθηκε μετέπειτα ο κ. Μπελογιάννης καυτηριάζοντας τη στάση δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης στην Τριφυλία «Ο Δήμος είναι απών! Όχι μόνο ο Δήμος αλλά και η αντιπολίτευση και η κα Χάιδω Παναγιωτοπούλου και ο κ. Κατρίτσης, που είναι αυτοί; Μόνο εκείνος ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου μιλάει και φωνάζει και κάποιοι άλλοι, ο Σωτήρης ο Δράκος και κάποιοι άλλοι!» Τονίζοντας τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα του έργου σημείωσε την ξαφνική προτροπή του κου Γιαννακέα «ο Γεν. Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας επί Τατούλη, – Τατουλικός έλεγε στον κόσμο να ψηφίσουν- ο κ. Γιαννακέας και μας κάνει ένα δημοσίευμα μας, και, μας λέει, ότι ο δρόμος πρέπει να είναι τρίιχνος και μετά δίιχνος… και μετά να έχει εκείνο και μετά το άλλο…» για να θέσει το ερώτημα «αυτός είναι επιστήμονας, αυτός διοικούσε τη νομαρχία τόσα χρόνια και επί Δράκου; Να τον χαίρονται όλοι! Δεν υπάρχει ντροπή κύριε Γιαννακέα σε αυτό που λέτε; Αυτή τη διεκδίκηση θα κάνουμε; Μη χάσει πολλά λεφτά, λέει, το κράτος; Αυτή είναι η επιστημονική σας άποψη κ. Γιαννακέα(…) εκτός αν σας την είχε γράψει ο κ. Νίκας, πριν έλεγε ότι ο δρόμος δεν χρειάζεται δεν περνάει κανένας(…) σας το έγραψε ο κ. Νίκας και το υπογράψατε εσείς;»… για να πει με νόημα «γιατί εσείς είστε που διευθύνατε τεχνικά τη Νομαρχία πριν, επί Δράκου, και την Περιφέρεια γι΄ αυτό και μείναμε στον πάτο του πάτου… στον απόπατο που έχουμε πάει τώρα!»

ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο 76ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΡΟΤΑΙΒΛΕΡ

«Αυτός ο άνθρωπος χαροπαλεύει, τραβάει τα πάνδεινα… και βλέπω κάτι αναρτήσεις που γράφουνε οι φιλοζωικοί σύλλογοι θα κάνουνε μηνύσεις στον άνθρωπο, στο γιο του, στον αστυνομικό που σκότωσε το σκυλί. Καλά ρε παιδιά δεν υπάρχει ευαισθησία;». Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό το οποίο βρίσκεται στη διάθεση της Ελληνικής Αστυνομίας αποτυπώνεται το συμβάν στις πραγματικές του διαστάσεις, ωστόσο στην κοινωνική του προέκταση ο Νίκος Μπελογιαννης εστίασε στον άνθρωπο, θέτοντας το εξής «…βέβαια είμαστε όλοι φιλόζωοι και δείχνουμε τον χαρακτήρα και τον πολιτισμό μας – αλλά έχει μεγαλύτερη αξία το σκυλί από τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος χαροπαλεύει; Πόσο έχουμε ξεφτιλιστεί σαν κοινωνία;» διερωτήθηκε, και κατέληξε «δεν κάνει κανένας παιδιά και έχουμε γεμίσει σκυλιά… και ζητάμε την τιμωρία του ανθρώπου αυτού, να κάνει μηνύσεις ο φιλοζωικός(…) τη στιγμή που ένας άνθρωπος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ… μέχρι που θα φτάσουμε πια; Έλεος!»