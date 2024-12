Η χορογράφος Τζένη Αργυρίου νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε. Φάρις, κατά τη συνεδρίασή του σήμερα, Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2024, ενέκρινε τη σύναψη Σύμβασης Έργου, Καλλιτεχνικού Συμβούλου του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας για το έργο: «Σχεδιασμός Καλλιτεχνικών Δράσεων και την έρευνα χορευτικών συγκροτημάτων του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 2025». Για τη θέση προτάθηκε η χορογράφος Τζένη Αργυρίου, η οποία διαθέτει πλούσια, πολυετή καλλιτεχνική δραστηριότητα και διεθνή αναγνώριση, καθώς και την απαραίτητη εμπειρία για την επιτυχή διοργάνωση του Φεστιβάλ.

Η υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός Καλλιτεχνικών Δράσεων και την έρευνα χορευτικών παραστάσεων του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας», αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, μετά την υπογραφή της σύμβασης η διάρκεια της οποίας θα είναι 12 μήνες . Ο σκοπός του έργου είναι να διαμορφώσει τις καλλιτεχνικές δράσεις και να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τις χορευτικές παραστάσεις που θα περιλαμβάνονται στο φεστιβάλ, το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας και διεθνώς.

ΤΖΕΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ – ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Τζένη Αργυρίου (Καβάλα, 1977) είναι χορογράφος, απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης (1995-1998), υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση (Νέα Υόρκη 2000-2003), ιδρυτικό µέλος και καλλιτεχνική διευθύντρια της εταιρείας Άμορφη (2003-παρόν).

Από το 2003 εργάζεται πάνω στη δημιουργία πρωτότυπων χορογραφικών έργων και στην καλλιτεχνική επιμέλεια και υλοποίηση μεγάλης κλίμακας ερευνητικών καλλιτεχνικών προτάσεων. Στα έργα της διακρίνεται το ενδιαφέρον της για διακαλλιτεχνικότητα (την εμπλοκή των παραστατικών τεχνών µε άλλες καλλιτεχνικές φόρμες όπως εικαστικά, νέες τεχνολογίες, κινηματογράφος κ.ά.) αλλά και την διεπιστηµονικότητα (τη συνεργασία των τεχνών µε τις επιστήμες όπως η Ιστορία, η Νευροεπιστήµη, η Ανθρωπολογία κ.ά.)

Τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στο «αναλογικό» σώμα, στη φυσική παρουσία και επικοινωνία, στην έννοια της κοινότητας και της συλλογικής έκφρασης, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση των συλλογικών φυσικών εμπειριών και δεσμών. Η συνεργασία είναι ένα πολύ σημαντικό κοµµάτι της πρακτικής της και πολλά έργα της είναι σε συν-δηµιουργία µε άλλους καλλιτέχνες.

Τα έργα της διακρίνονται για την πρωτοποριακή τους προσέγγιση και την έμφαση στη συµµετοχικότητα, ενώ η εμπειρία της ως καλλιτεχνική διευθύντρια της εταιρείας Άµορφη, έχει ενισχύσει την ικανότητά της να διαχειρίζεται σύνθετες καλλιτεχνικές δράσεις σε διεθνές επίπεδο. www.tzeniargyriou.com https://vimeo.com/showcase/ [email protected].

Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πολυάριθμα έργα, χορογραφίες, πολυµεσικές εγκαταστάσεις, διαδραστικά εργαστήρια και συµµετοχικά έργα που εμπλέκουν τους κατοίκους και τις κοινότητες του εκάστοτε τόπου και ενεργοποιούν διάφορους δημόσιους χώρους.

Έργα της όπως το ΜΙΝΤΑΤΙ (2024), Ελευσίνιο Κίνηµα – µέρος της τελετής έναρξης Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα (2023), SYNAXIS (2023), PHRASIS (2020-22), SYNTHESIS(2020-21), ΑΝΩΝΥΜΟ (2017-8), Face to Phase (2017), MEMORANDUM (2013-2014), MEMORIA OBSCURA (2012) Dr. MAYBE DARLING (2011) κ.ά. έχουν παρουσιαστεί σε φεστιβάλ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Αµερική µμεταξύ άλλων: Εθνική Λυρική Σκηνή (GR), Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου (GR), Στέγη του ιδρύµατος Ωνάση (GR), Peak Performance Festival (N.Y), Spring Performing Arts Festival Utrecht (NL), Φεστιβάλ Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis (FR), Temps D’Images Festival at Tanzhaus nrw, Düsseldorf (DE), Théâtre des Bernardines, Marseilles-Provance (FR), Διεθνές Φεστιβάλ Καλαµάτας (GR), Benaki Museum, Athens (GR), MIR Festival (GR), Arc For Dance Festival (GR), Judson Church (Ν.Υ) κ.ά. Έχει λάβει στήριξη από σημαντικούς φορείς και ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης Νέον, την Στέγη του ιδρύματος Ωνάση, το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρα Ντάνκαν και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Επίσης έχει διαχειριστεί ευρωπαϊκά προγράµµατα, όπως το IMAP (EU Culture 2000), ενώ πολλά από τα έργα της έχουν αναδειχθεί μέσα από διεθνείς πλατφόρµες και συνεργασίες. Από το 2012 έχει διδάξει χορογραφική σύνθεση και αυτοσχεδιασμό, σε επαγγελματικές σχολές χορού, καθώς επίσης έχει σχεδιάσει πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για επαγγελματίες και για ερασιτέχνες.