Η Ελλάδα σταθερά στο top – 5 των τουριστικών προορισμών για το επόμενο 6μηνο

Το 40% των Ευρωπαίων ανησυχεί για την αύξηση του ταξιδιωτικού κόστους υπό το φως της συνεχιζόμενης κρίσης κόστους ζωής, ωστόσο η όρεξη για ταξίδια αυξάνεται. Παράλληλα όμως μειώνεται ο χρόνος του κάθε ταξιδιού σε μία προσπάθειας αντιμετώπισης του κόστους.

Πάντως το 70% των Ευρωπαίων σχεδιάζει ένα ταξίδι τους επόμενους έξι μήνες, ποσοστό που αντιπροσωπεύει μια αύξηση 4% σε μόλις ένα χρόνο ενώ πάνω από το ήμισυ (52%) σκοπεύουν να ταξιδέψουν τουλάχιστον δύο φορές, γεγονός που αποδεικνύει την αυξημένη ζήτηση για διακοπές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel – Wave 13 το οποίο υλοποιεί η Mindhaus για λογαριασμό της European Travel Commission (ETC). Σύμφωνα με την έρευνα η χώρα μας παραμένει στην πέμπτη θέση, μεταξύ όλων των προορισμών της Γηραιάς Ηπείρου, που προτιμούν οι ευρωπαίοι.

Το success story του ελληνικού τουρισμού

Η διατήρηση της χώρας μας στην πρώτη πεντάδα πίσω από τη Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία και μάλιστα για επιλογές που αφορούν το επόμενο εξάμηνο , μεγάλο μέρος του οποίου ανήκει στη χειμερινή περίοδο, συνιστά μια σημαντική επιτυχία που αποδεικνύει ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον αδιαμφησβήτητα στις μεγάλες τουριστικές δυνάμεις της Ευρώπης.

Ειδικότερα η έρευνα της ETC αναφέρει ότι το συναίσθημα για τα ενδοευρωπαϊκά ταξίδια έχει αυξηθεί με το 62% των ερωτηθέντων να σχεδιάζει διασυνοριακά ταξίδια εντός Ευρώπης αυτό το φθινόπωρο και το χειμώνα – το ισχυρότερο συναίσθημα για ενδοευρωπαϊκά ταξίδια που έχει καταγραφεί από το φθινόπωρο του 2020.

Σύμφωνα με την έρευνα ο αντίκτυπος του Covid-19 και του πολέμου στην Ουκρανία στο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό αίσθημα μειώνεται. Συνολικά, το 52% των ταξιδιωτών είπε ότι η σύγκρουση δεν θα έχει άμεση επίδραση στα ταξιδιωτικά τους σχέδια τους επόμενους μήνες.

Ομοίως, λιγότεροι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες είναι πιθανό να αποθαρρυνθούν από το ταξίδι λόγω του Covid-19. Μόνο το 5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι ανησυχίες που σχετίζονται με την πανδημία τους εμπόδισαν να πραγματοποιήσουν ένα προγραμματισμένο ταξίδι.

Αντίθετα, αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με το κόστος μετακίνησης. Η πιθανή αύξηση των ταξιδιωτικών τελών ανησυχεί πλέον το 23% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Ένα επιπλέον 17% προβληματίζεται από τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στα προσωπικά του οικονομικά.

Οι προϋπολογισμοί ταξιδιών παρέμειναν στα ίδια επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2021, με το 32% των ερωτηθέντων να σχεδιάζει να ξοδέψει από 501 έως 1000 ευρώ ανά άτομο στο επόμενο ταξίδι του (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαμονής και μεταφοράς). Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι μειώνουν τη διάρκεια των διακοπών τους καθώς τα χρήματά τους δεν εκτείνονται όσο πριν από ένα χρόνο.

Οι προτιμήσεις για διαλείμματα 3 διανυκτερεύσεων έχουν αυξηθεί στο 23% (από 18% τον Σεπτέμβριο του 2021), ενώ τα μεγαλύτερα ταξίδια 7 ή περισσότερων διανυκτερεύσεων έχουν μειωθεί στο 37% (-9% από τον Σεπτέμβριο του 2021), υποδηλώνοντας ότι οι ταξιδιώτες έχουν λιγότερη αξία για τα χρήματά τους σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2021.

Όσον αφορά τις δαπάνες ανά χώρα (ανά άτομο σε ένα μόνο ταξίδι), οι Γερμανοί (57%) και οι Αυστριακοί (66%) θα δαπανήσουν ως επί το πλείστον μεταξύ 501 και 1000 ευρώ, ενώ οι Πολωνοί (21%), οι Ολλανδοί (20%) και οι Ελβετοί (19%) είναι πιο πιθανό να δαπανήσουν πάνω από 2000 ευρώ.

Η πρόθεση για ταξίδι είναι χαμηλότερη μεταξύ της Gen Z (ηλικίες 18 έως 24 ετών), με μόνο το 58% να ανταποκρίνεται θετικά σε αντίθεση με όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες, οι οποίες υπερβαίνουν το 70% πιθανότητα να ταξιδέψουν. Αυτό δείχνει μια πιο διστακτική προοπτική για τους νεότερους ταξιδιώτες, η οποία μπορεί επίσης να αποδοθεί σε ανησυχίες για τα προσωπικά οικονομικά και το αυξανόμενο κόστος ταξιδιού.

Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, η Γαλλία είναι η πιο δημοφιλής χώρα για επίσκεψη τους επόμενους έξι μήνες (11%), ακολουθούμενη από την Ισπανία και την Ιταλία (και οι δύο με 9%). Καθώς ο καιρός γίνεται πιο κρύος, περισσότεροι ερωτηθέντες αναζητούν να ταξιδέψουν σε χειμερινούς προορισμούς όπως η Γερμανία (7%, η Ελλάδα (6%) και η Κροατία (5%) και παραμένουν επίσης δημοφιλείς μεταξύ των ερωτηθέντων.

Σχολιάζοντας την έρευνα, ο Luís Araújo, Πρόεδρος της ETC, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η ETC διαπιστώνει με ενθουσιασμό ότι τα ταξίδια παραμένουν προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους τους επόμενους μήνες. Τώρα είναι υψίστης σημασίας για την Ευρώπη να εξασφαλίσει μια πιο ανθεκτική βιομηχανία, υποστηρίζοντας την ψηφιακή και περιβαλλοντική μετάβαση και θέτοντας τους ανθρώπους στο επίκεντρο της ανάπτυξης».

Ο κ. Θεόφιλος Κυρατσούλης γενικός διευθυντής της Mindhaus, εταιρείας, μέλος της V+O Greece, σημειώνει στον ot.gr ότι «παρόλη τη μεγάλη ανησυχία, η διάθεση για διεθνή ταξίδια εντός Ευρώπης βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές της συγκεκριμένης έρευνας (Σεπτέμβριος 2020), +7% σε σχέση με ακριβώς ένα χρόνο πριν, ενώ και η προτίμηση για ταξίδια σε αστικούς προορισμούς ανακάμπτει ελαφρά , +5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021. Και ενώ οι Ευρωπαίοι ανησυχούν πλέον έντονα για τα οικονομικά τους, κρατούν στάση αναμονής και φαίνεται να διατηρούν το ταξιδιωτικό τους budget για τα φθινοπωρινά και χειμωνιάτικα τους ταξίδια, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με ένα χρόνο πριν. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα».

Επίσης προσθέτει ότι «ο βασικός όγκος των Ευρωπαίων καταναλωτών δηλώνει ότι θα πραγματοποιήσει το μέγιστο 2 ταξίδια έως τον Μάρτιο του 2023, συντομεύοντας σημαντικά τη διάρκεια του κάθε ταξιδιού, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο (Οκτώβριος – Μάρτιος) του 2021. Και τα δύο θα έχουν μια πίεση ακόμα. στα έσοδα και στην κερδοφορία των ξενοδοχειακών μονάδων 12μηνης λειτουργίας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρυσι, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν επέτρεψαν στο σύνολο της πρόθεσης αυτής να μεταφραστεί σε πραγματική ζήτηση κάτι που δεν περιμένουμε φέτος καθώς ο κόσμος ταξιδεύει ελεύθερα».

Πηγή: ot.gr