Η Ελλάδα στον… αστερισμό των «Παπαφλεσσείων» -Δείτε την κορυφαία διοργάνωση από την ΕΡΤ και το BEST

Τα “Παπαφλέσσεια” θα μεταδοθούν από το διαδικτυακό κανάλι της ΕΡΤ, ΕΡΤ WORLD αλλά και από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ από τις 18:00 έως και τις 20:00 και σε επανάληψη από την τηλεόραση BEST και το κανάλι BEST HYBRID 1 σε υψηλή ευκρίνεια, στις 22:00. Όσοι διαθέτετε smart tv τηλεοράσεις πατήστε το “ κόκκινο κουμπί ” στο τηλεκοντρόλ σας και επιλέξετε το BEST Hybrid 1 και παρακολουθήστε τους αγώνες σε επανάληψη,

αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού

.