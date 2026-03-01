Η Ελλάδα υπερδύναμη της Ε.Ε. στην Πολεμική Αεροπορία

Δεν πρόκειται μόνο για αριθμούς και εξοπλισμούς, αλλά για τον σχεδιασμό, τη στρατηγική και την ικανότητα απόκρισης σε κρίσιμες στιγμές. Η θέση μιας χώρας στον χάρτη της αεροπορικής ισχύος αποκαλύπτει πολλά περισσότερα από την αμυντική της δυνατότητα· φανερώνει το πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο της, την ασφάλειά της και τη γεωστρατηγική της αποστολή. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάποιες χώρες ξεχωρίζουν, όχι μόνο για τον όγκο των μέσων τους, αλλά και για την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και τη φιλοσοφία πίσω από την αεροπορική τους δύναμη.

Και μπορεί η Ελλάδα να είναι μια σχετικά μικρή χώρα πληθυσμιακά και γεωγραφικά, όμως στην ευρωπαϊκή κατάταξη των χωρών με τα περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, ακριβώς πίσω από τη Γαλλία. Μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταθερή στρατηγική ενίσχυσης της Πολεμικής Αεροπορίας με σύγχρονα μέσα, αλλά και την ανάγκη ισχυρής αποτροπής σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή, όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος.

