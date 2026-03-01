Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
1
Μάρτιος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η Ελλάδα υπερδύναμη της Ε.Ε. στην Πολεμική Αεροπορία

Share

Δεν πρόκειται μόνο για αριθμούς και εξοπλισμούς, αλλά για τον σχεδιασμό, τη στρατηγική και την ικανότητα απόκρισης σε κρίσιμες στιγμές. Η θέση μιας χώρας στον χάρτη της αεροπορικής ισχύος αποκαλύπτει πολλά περισσότερα από την αμυντική της δυνατότητα· φανερώνει το πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο της, την ασφάλειά της και τη γεωστρατηγική της αποστολή. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάποιες χώρες ξεχωρίζουν, όχι μόνο για τον όγκο των μέσων τους, αλλά και για την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και τη φιλοσοφία πίσω από την αεροπορική τους δύναμη.

Και μπορεί η Ελλάδα να είναι μια σχετικά μικρή χώρα πληθυσμιακά και γεωγραφικά, όμως στην ευρωπαϊκή κατάταξη των χωρών με τα περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, ακριβώς πίσω από τη Γαλλία. Μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταθερή στρατηγική ενίσχυσης της Πολεμικής Αεροπορίας με σύγχρονα μέσα, αλλά και την ανάγκη ισχυρής αποτροπής σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή, όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsauto.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode