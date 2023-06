Η ελληνοεβραϊκή δυναστεία Sassoon στήνει έδρα στην Ελλάδα

Η ιστορία του εβραϊκού λαού είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Ελλάδας από την αρχαιότητα, μια σχέση που άλλοτε βρισκόταν σε σύγκρουση και άλλοτε, ιδιαίτερα στην πρόσφατη ιστορία, από το 1992 και μετά, σε σύμπραξη για την επίτευξη κοινών εθνικών στόχων και σκοπών.

Η εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας, όπως και οι άλλες κοινότητες στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, έχουν συμβάλει στην οικονομική, επιστημονική, πολιτιστική και πνευματική συνείδηση και ανάπτυξη αυτών των εθνών.

Άνθρωποι ,όπως ο πυγμάχος Salamo Arouch , ο οποίος επέζησε από το Auschwitz με ακατάβλητη αποφασιστικότητα και τη δύναμη των γροθιών του. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη (Σαλονίκη) και όπως πολλοί από τη σεφαραδίτικη οικογένειά του, εργάστηκε ως λιμενεργάτης στις αποβάθρες της πόλης. Διδασκόμενος την πυγμαχία από τον πατέρα του, από την ηλικία των 14 ετών δημιούργησε ένα αήττητο ρεκόρ και έγινε πρωταθλητής μεσαίων βαρών, στην Ελλάδα και στη συνέχεια στα Βαλκάνια. Η φιλοδοξία του να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες τερματίστηκε από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό που κατατροπώθηκε από τους εισβολείς Γερμανούς.

Ο Hank Azaria, γνωστός για τον επαναλαμβανόμενο ρόλο του ως ηθοποιός φωνής στους Simpsons ως μερικοί από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς, συμπεριλαμβάνοντας τον Moe Szyslak και τον Chief Wiggum, ο Azaria γεννήθηκε ως Henry Albert Azaria στο Queens της Νέας Υόρκης από τον Albert Azaria και τη Ruth Altchek. Και οι δύο μετανάστες παππούδες και γιαγιάδες του Azaria προέρχονταν από την εβραϊκή κοινότητα της Σαλονίκης (σήμερα γνωστή ως Θεσσαλονίκη), η οποία ήταν κάποτε μια από τις μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες στα Βαλκάνια με σχεδόν 50.000 Εβραίους πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Jack Jacobs, συνταξιούχος συνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού και κάτοχος του Μεταλλίου της Τιμής, οι παππούδες και οι γιαγιάδες του Jacobs μετανάστευσαν από την πόλη των Ιωαννίνων στη σημερινή Βόρεια Ελλάδα. Έχει μιλήσει για την επιρροή που άσκησε πάνω του η ελληνοεβραϊκή κληρονομιά, ιδίως μέσω της πατρικής του νόνας, της οποίας το φαγητό και οι ιστορίες πάντα τον συνέδεαν. (Nona είναι ο όρος που χρησιμοποιούν πολλοί Σεφαραδίτες και Ρομανιώτες Εβραίοι για να αναφερθούν στις γιαγιάδες τους). Γεννήθηκε στο Brooklyn και αργότερα φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Rutgers, όπου εντάχθηκε στο πρόγραμμα ROTC της σχολής. Μετά την αποφοίτησή του, ο Jacobs κατατάχθηκε στο στρατό ως ανθυπολοχαγός. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του αποστολής στο Βιετνάμ, ο λόχος του δέχθηκε σφοδρά πυρά. Παρά τις μεγάλες απώλειες, κατάφερε να σώσει μόνος του περισσότερους από δώδεκα συναδέλφους του, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή του, από μια επίθεση των Viet Cong.

Αυτός επίσης τραυματίστηκε κατά την επίθεση. Για την πράξη ανδρείας του, προήχθη σε λοχαγό και του απονεμήθηκε το Μετάλλιο της Τιμής. Σε όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας έλαβε δύο ασημένια αστέρια, τρία χάλκινα αστέρια και δύο πορφυρές καρδιές. Σήμερα υπηρετεί ως στρατιωτικός αναλυτής για το NBC News και το MSNBC.

Η Lea Michele, αυτή η διάσημη ηθοποιός, γνωστή για το ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά Glee, έχει σεφαραδίτικες και ελληνοεβραϊκές ρίζες. Γεννημένη ως Lea Michele Sarfati, οι παππούδες και οι γιαγιάδες της από τον πατέρα της μετανάστευσαν από τη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 1900. Σε ένα επεισόδιο του 2016 της εκπομπής του TLC «Who Do You Think You Are?», η Michele έμαθε για μακρινούς σεφαραδίτες συγγενείς από τη Σαλονίκη που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα.

Η Shelley Berkley, πρώην βουλευτής της 1ης περιφέρειας του Κογκρέσου της Νεβάδα από το 1999-2013.

Η Vicky Safra, γεννημένη ως Vicky Sarfati (Βίκυ Σαρφάτη) , κόρη της Fortunée (το γένος Eskenazi) (1926-2015) και του Alberto El Sarfaty (1914-2003). Η ελληνοεβραϊκή οικογένειά της είχε μεταναστεύσει από την Ελλάδα στη Βραζιλία τη δεκαετία του 1950, όταν εκείνη ήταν ακόμη παιδί, και γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο, τον τραπεζίτη Joseph Safra το 1969.

Η οικογένεια Sassoon, που αναφέρεται επίσης ως οι Rothschilds της Ανατολής

Αλλά καμία άλλη οικογένεια δεν έχει συγκεντρώσει τον πλούτο και τη δύναμη της οικογένειας Sassoon, η οποία οικοδομήθηκε σε διάστημα 500 ετών. Η οικογένεια Sassoon, που αναφέρεται επίσης ως οι Rothschilds της Ανατολής, είναι μια σεφαραδίτικη οικογένεια, ισπανικής και πορτογαλικής καταγωγής, που εγκαταστάθηκε στην Ισπανία τον 11ο αιώνα.

Σύμφωνα με τον οικογενειακό θρύλο, ο Eli Nissim Sassoon, ο τελευταίος πατριάρχης του αμερικανικού κλάδου της οικογένειας, αστειεύτηκε: “Είναι οι Ρότσιλντ, που είναι οι Σασούν της Δύσης, διότι το γενεαλογικό μας δέντρο υπάρχει εδώ και σχεδόν 3.000 χρόνια πριν οι Ρότσιλντ γίνουν μια αχτίδα στα μάτια του Σύμπαντος”.

Ένας Sassoon υπηρέτησε δύο φορές ως πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα. Ο David Sassoon ήταν επίσης ο πρώτος πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Ο Eliyahu Sassoon γεννήθηκε στη Δαμασκό της οθωμανικής Συρίας. Ήταν μέλος του Αραβικού Εθνικού Κινήματος και εξέδιδε μια εβραιοαραβική εφημερίδα με το όνομα al-Hayat. Μετανάστευσε στο Ισραήλ το 1927 και εργάστηκε ως ηλεκτρολόγος, δημοσιογράφος και λέκτορας σε θέματα Μέσης Ανατολής, καθώς η νεοσύστατη χώρα αποκαθίστατο ως ανεξάρτητο έθνος. Αργότερα εργάστηκε στο πολιτικό τμήμα του Εβραϊκού Οργανισμού για το Ισραήλ, όπου διετέλεσε επικεφαλής του αραβικού τμήματος μεταξύ 1933 και 1948. Υπήρξε επίσης μέλος της εβραϊκής αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη μεταξύ 1947 και 1948 και στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός το 1949, ενώ εργάστηκε ως διευθυντής του τμήματος Μέσης Ανατολής του Υπουργείου Εξωτερικών μεταξύ 1948 και 1950. Διετέλεσε επίσης απεσταλμένος του Ισραήλ στην Τουρκία (1950-1952), απεσταλμένος και πρεσβευτής στην Ιταλία (1953-1960) και πρεσβευτής στην Ελβετία. Το 1961 επέστρεψε στο Ισραήλ και διορίστηκε υπουργός Ταχυδρομικών Υπηρεσιών από τον David Ben-Gurion. Εξελέγη στην Κνεσέτ στις εκλογές του 1965 και διατήρησε τη θέση του στο υπουργικό συμβούλιο μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 1967, όταν έγινε υπουργός Αστυνομίας.

Ο Sassoon εισήχθη στο National Inventors Hall of Fame το 2011 και αργότερα εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Εφευρετών το 2018.

Σήμερα, ο επιχειρηματικός και επενδυτικός βραχίονας της οικογένειας Joseph Sassoon Investment Management, μια εταιρεία παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης με έδρα τις ΗΠΑ που ανήκει στην J. Sassoon Financial Group μια εταιρεία συμμετοχών, είναι ο διάδοχος μιας εμπορικής και τραπεζικής κληρονομιάς 500 ετών.

Αποκατέστησε τις ελληνικές ρίζες της

Το 2021 η εταιρεία αποκατέστησε τις ελληνικές ρίζες της ανοίγοντας την ευρωπαϊκή έδρα της στην Αθήνα, η Joseph Sassoon Group Hellas, S.A., άνοιξε το γραφείο της στο κέντρο της Αθήνας για να λειτουργήσει ως ο βραχίονας του ομίλου για την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων και συμβουλευτική για τους Ισραηλινούς πελάτες της που αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Το 2022 η εταιρεία φιλοξένησε το γκαλά της Taglit (Birthright Israel) στην Αθήνα, στο οποίο συμμετείχαν μερικές από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνίας, όπως ο Μάκης Μάτσας, η Κατερίνα Μονογιού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Κώστας Φραγκούλης και ο τ. υπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ.Άδωνις Γεωργιάδης. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν επίσης ο πρώην πρόεδρος του Ισραήλ κ. Reuven Rivlin και ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. Noam Katz. Πάνω από 400 άτομα, συμπεριλαμβανομένων διακεκριμένων δημοσιογράφων και ηγετών της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, παρευρέθηκαν επίσης μαζί με διακεκριμένους Ισραηλινούς επενδυτές και επιχειρηματίες, όπως ο Ισραηλινός επενδυτής και πρόεδρος της ισραηλινής αλυσίδας φαρμακείων Super Pharm, κ. Leon Koffler παρακολούθησε επίσης την εκδήλωση.

Όπως συνηθίζεται με κάθε επιχείρηση των Sassoon, ένας Sassoon κάθεται στο τιμόνι της Joseph Sassoon Investment Management (Joseph Sassoon Group). Ο κ. David Sassoon είναι εγγονός του αείμνηστου Eliyahu Nissim Sassoon, γλωσσολόγου, επενδυτή και χρηματοδότη. Είναι ο πρόεδρος της εταιρείας. Ο κ. David Sassoon είναι επίσης μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του Συντονιστικού Συμβουλίου για την Εβραϊκή Πατρίδα (CCJH), ενός αμερικανικού φιλανθρωπικού οργανισμού που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και σε εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ισραήλ.

Ο όμιλος Joseph Sassoon Group βρίσκεται στη διαδικασία έναρξης λειτουργίας της πρώτης του ψηφιακής τράπεζας στην Ελβετία και στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την έναρξη λειτουργίας του πρώτου «signature resort» στην Ελλάδα μέσα στο τρέχον έτος.

