Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Τρίπολη

Η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεχίζει τις περιοδείες της στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τον Νοέμβριο του 2025 μια σειρά παραστάσεων στην Τρίπολη. Σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης, η ΕΛΣ παρουσιάζει στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης τρεις επιτυχημένες παραστάσεις της Εναλλακτικής Σκηνής, το σπινθηροβόλο μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει του διακεκριμένου συνθέτη Νίκου Κυπουργού (6 Νοεμβρίου), την όπερα σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος και την θρυλική οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! του Θεόφραστου Σακελλαρίδη (8 Νοεμβρίου). Όλες οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν με είσοδο ελεύθερη για το κοινό με σειρά προτεραιότητας. Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής προγράμματος περιοδειών

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα :

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

6 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Μουσικό θέατρο για παιδιά και νέους • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Νίκος Κυπουργός

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει

Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης

Σχολικές παραστάσεις στις 10.00 & 12.00

Λιμπρέτο: Θωμάς Μοσχόπουλος (με τη συνεργασία του συνθέτη)

Μεταγραφή για μικρό σύνολο: Χαράλαμπος Γωγιός

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αμπαζής

Σκηνικό, κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Συνεργάτιδα σκηνοθέτρια: Ελεάνα Τσίχλη

Ερμηνεύουν: Χάρης Ανδριανός (Βασιλιάς), Βάσια Ζαχαροπούλου (Μούσα), Νίκος Στεφάνου (Μουσικός)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Οδυσσέας Σιωζόπουλος (κλαρινέτο), Σοφία Ευκλείδου (βιολοντσέλο), Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο)

Το σπινθηροβόλο μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει του διακεκριμένου συνθέτη Νίκου Κυπουργού, μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, προσφέρει μια μουσικοθεατρική εμπειρία, εισάγοντας το κοινό στον μαγευτικό κόσμο του μουσικού θεάτρου. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του έργου Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει, οι διασκεδαστικές ερμηνείες και η εξαιρετικά άμεση μουσική γραφή κάνουν τις βασικές έννοιες της μουσικής να μεταδίδονται απευθείας, σαν παιχνίδι, ακόμη και στο αμύητο κοινό.

Ο Βασιλιάς της μουσικής δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, όποιο μουσικό κομμάτι κι αν του παρουσιάζει ο Μουσικός της αυλής του. Τον Μουσικό από την απελπισία του έρχεται να βγάλει η Μούσα, που βρίσκει με τη σειρά της μια ευκαιρία να «ξαναμπεί στη δουλειά» από την οποία είχε αποκοπεί μετά τις ένδοξες εποχές του Σούμπερτ, του Μότσαρτ και του Μπαχ. Η Μούσα επιστρατεύει τις επτά νότες ως συμμάχους και εμπνέει στον Μουσικό ένα υπέροχο έργο. Ούτε κι αυτό, όμως, αφήνει ικανοποιημένο τον Βασιλιά! Είναι καιρός, λοιπόν, τη λύση να δώσει (όπως πάντα!) η φαντασία…

Το μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει αντλεί την έμπνευσή του από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά. Ακροβατώντας δεξιοτεχνικά ανάμεσα στη λυρική παράδοση και τον παιγνιώδη μεταμοντερνισμό, το έργο αποτελεί μια ιδανική εισαγωγή τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων θεατών στις έννοιες, τις τεχνικές και τα εργαλεία της μουσικής γραφής. «Το Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει δεν είναι ένα έργο που γράφτηκε για παιδιά. Μόνο αφού ολοκληρώθηκε κάποιοι είδαν σε αυτό ότι έχει επιπλέον έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που το κάνει κατάλληλο και για παιδιά. Φάνηκε, λοιπόν, με έναν τρόπο, αυτό που πάντοτε πίστευα: ότι, δηλαδή, ανάμεσα στα έργα για μεγάλους και στα έργα για παιδιά, τα όρια δεν είναι πάντοτε σαφή και ευδιάκριτα», σημειώνει ο συνθέτης Νίκος Κυπουργός.

> Για την παρακολούθηση της παράστασης θα διατεθούν δωρεάν δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται πριν από την έναρξη του έργου.

8 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Όπερα σκιών • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Αλέξανδρος Μελισσηνός / Δημήτρης Δημόπουλος

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος

Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης

Ώρες έναρξης: 11.00 & 13.00

Μουσική: Τζουζέππε Βέρντι

Πρωτότυπο λιμπρέτο: Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε

Μουσική προσαρμογή: Λίνα Ζάχαρη

Κείμενο: Δημήτρης Δημόπουλος, Αλέξανδρος Μελισσηνός

Μετάφραση στίχων: Δημήτρης Δημόπουλος

Ερμηνεύουν: Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης, Μαριλένα Στριφτόμπολα

Καραγκιοζοπαίχτης: Αλέξανδρος Μελισσηνός

Μάρκος Κώτσιας (πιάνο)

Ο πιο διάσημος και αγαπημένος καμπούρης γελωτοποιός του θεάτρου σκιών, ο Καραγκιόζης, καλείται να φέρει εις πέρας μια… λυρική αποστολή: να ερμηνεύσει τον πιο διάσημο καμπούρη της όπερας, τον Ριγολέττο! Στη νέα παραγωγή όπερας σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, σε κείμενο του πολυπράγμονα κωμικού, σκηνοθέτη και λιμπρετίστα Δημήτρη Δημόπουλου και του έμπειρου καραγκιοζοπαίχτη Αλέξανδρου Μελισσηνού, ο Καραγκιόζης βρίσκεται από το πουθενά να είναι πρωταγωνιστής του Ριγολέττου στο λυρικό θέατρο που ιδρύει η Βεζυροπούλα στο σαράι, μαθαίνοντας με χιούμορ και αφοπλιστική αθωότητα όλα όσα απαιτούνται για να ανέβει μια όπερα.

Η παράσταση συνδυάζει το παραδοσιακό θέατρο σκιών με αποσπάσματα από την αριστουργηματική όπερα Ριγολέττος του Τζουζέππε Βέρντι ­ερμηνευμένα στα ελληνικά από τρεις λυρικούς τραγουδιστές και με χιουμοριστικό τρόπο ξεδιπλώνει όλο το παρασκήνιο ενός λυρικού θεάτρου, σκορπίζοντας γνώση και άφθονο γέλιο… αλλιώς!

Ο ρόλος του Καραγκιόζη ενσαρκώνεται με ζωντάνια και πρωτοτυπία από τον Αλέξανδρο Μελισσηνό, καθιστώντας την παράσταση μια φρέσκια και διαδραστική πρόταση στο θέατρο σκιών. Μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους που υπόσχεται να ψυχαγωγήσει και να εκπαιδεύσει, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση και η λυρική τέχνη μπορούν να συνυπάρξουν με χιούμορ και δημιουργικότητα.

> Για την παρακολούθηση της παράστασης θα διατεθούν δωρεάν δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται πριν από την έναρξη του έργου.

***

8 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Οπερέτα • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Θεόφραστος Σακελλαρίδης

Θέλω να δω τον Πάπα!

Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης

Ώρες έναρξης: 18.00 & 21.00

Σκηνοθεσία: Νατάσα Τριανταφύλλη

Ενορχήστρωση για τετραμελές ενόργανο σύνολο: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μουσική διδασκαλία: Νίκος Βασιλείου

Δραματουργική επεξεργασία, διασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνικό, κοστούμια: Τίνα Τζόκα

Κινησιολογία: Δήμητρα Μητροπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Σιγαλός (Βαρονάς), Βαγγέλης Μανιάτης (Λατρούδης), Τζούλια Σουγλάκου (Κυρία Λατρούδη), Χρύσα Μαλιαμάνη (Άννα), Νικόλας Μαραζιώτης (Αδριανός), Μαρισία Παπαλεξίου (Ρίτα), Αντώνης Κυριακάκης (Δημοσθένης)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Ηλίας Σκορδίλης (κλαρινέτο), Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί), Δημήτρης Τίγκας (κοντραμπάσο), Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (μπαγιάν)

Όλοι θέλουν να δουν τον Πάπα! Μετά από έναν επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων στην Εναλλακτική Σκηνή, η θρυλική οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! του Θεόφραστου Σακελλαρίδη ταξιδεύει στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη, με τη συμμετοχή ενός εξαιρετικού καστ λυρικών ερμηνευτών και μουσικών.

Στην οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! (1920), που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την εποχή της, ξεδιπλώνεται στο έπακρο η σύγχρονη αστική θεματολογία του Θεόφραστου Σακελλαρίδη. O συνθέτης υπογράφει και το λιμπρέτο του έργου, το οποίο αποτελεί διασκευή στα καθ’ ημάς της φάρσας του Μωρίς Εννεκέν Οικιακές χαρές (1894) με πρωταγωνιστές ένα νεόνυμφο αστικό ζευγάρι η σχέση του οποίου διαταράσσεται όταν, κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού τους στη Ρώμη, η νεαρή σύζυγος εκφράζει την επιθυμία να δει από κοντά τον Ποντίφικα!

Ύφος, γλώσσα, χαρακτήρες, μουσική και ρυθμός αποκαλύπτουν έναν σαγηνευτικό σκηνικό κόσμο όπου σατιρίζονται αξιοθαύμαστα η υποκρισία και η υπερβολή, η επιδειξιμανία αλλά και η άκριτη εξιδανίκευση κάποιων κοινωνικών θεσμών. Ένας γάμος, οι προσδοκίες των νεονύμφων και των συγγενών τους και ο Πάπας που… ποτέ δεν εμφανίζεται αλλά παραμένει αφανής πρωταγωνιστής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, για να μας θυμίζει ότι συχνά η σύγχυση, το μπέρδεμα και οι παγίδες των κατεστημένων αξιών αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της ανθρώπινης επιθυμίας.

Για την παρακολούθηση της παράστασης θα διατεθούν δωρεάν δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται πριν από την έναρξη του έργου.