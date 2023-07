Η φονικότερη φυσική καταστροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας έγινε το 1556

«Έπεσα στο πάτωμα κοντά στο κρεβάτι μου», έγραψε αργότερα, και «άκουσα τα σκεύη στην κουζίνα να κινούνται και τα κεραμίδια της στέγης να χτυπάνε».

Ο Τσιν – ένας μελετητής που ζούσε κοντά στην πόλη Xi’an – φαντάστηκε για πρώτη φορά ότι το σπίτι του είχε καταληφθεί από κλέφτες. Αλλά μετά — σαστισμένος από έναν θόρυβο που ακουγόταν σαν «καλπασμός δέκα χιλιάδων αλόγων» — υπέθεσε ότι ίσως ήταν έργο δαιμόνων.

23rd January 1556: Deadliest earthquake ever recorded hits the Chinese province of Shaanxi

Ο αντίκτυπος του σεισμού του 1556 παραμένει ορατός σήμερα. Στο Xi’an, η μικρότερη παγόδα μειώθηκε σε ύψος κατά αρκετά μέτρα. Η παγόδα της Μεγάλης Άγριας Χήνας, που χτίστηκε για να στεγάσει τις γραφές που έφερε πίσω από την Ινδία ο μοναχός Xuanzang, υπέστη πολύ πιο σοβαρή ζημιά, χάνοντας τρεις από τους εφτά ορόφους της (αλλά αυτή η ζημιά επισκευάστηκε όταν η παγόδα ξαναχτίστηκε αργότερα στη δυναστεία των Μινγκ). Το μουσείο Forest of Steles του Xi’an υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές.

Η Κίνα έχει μεγάλο μερίδιο σε καταστροφικούς σεισμούς, πολλοί από τους οποίους προκάλεσαν θάνατο, εκτοπισμό και δεινά σε τεράστια κλίμακα. Στην πρόσφατη ανάμνηση, ο σεισμός του 2008 στο Σιτσουάν άφησε σχεδόν 100.000 νεκρούς, με διαρκείς εικόνες γονέων που έχασαν παιδιά όταν κατέρρευσαν σχολεία —πολλοί είπαν ότι είχαν κατασκευαστεί με κατώτερες πρακτικές ή υλικά. Τρεις φορές περισσότερο από όσους πέθαναν στον σεισμό της Τανγκσάν το 1976, ένας σεισμός που μερικές φορές αποκαλείται και ο πιο θανατηφόρος της Κίνας.