Η Καλαμάτα πανηγυρίζει την πολιούχο της «Παναγία Υπαπαντή» – Λαμπρές και ξεχωριστές αναμένονται οι εκδηλώσεις (video)

Με λαμπρότητα και κατάνυξη θα πανηγυρίσει η Καλαμάτα την πολιούχο και προστάτιδά της «Παναγία Υπαπαντή», κατά το διήμερο 1 και 2 Φεβρουαρίου 2026.
Την παραμονή της εορτής και ώρα 6,30 μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, θα τελεσθεί πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Εσπερινός.
Την επομένη, κυρία ημέρα της εορτής, και ώρα 7,30 π.μ., θα τελεστεί ο Όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, μετά το πέρας της οποίας και περί ώρα 11 π.μ., θα πραγματοποιηθεί πάνδημη λιτάνευση της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας, προς ευλογία και καθαγιασμό των κατοίκων και των προσκυνητών.
Τον εορτασμό θα λαμπρύνουν με την παρουσία τους οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Γλυφάδας κ. Αντώνιος, Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνος, Καρθαγένης κ. Μελέτιος, Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος, Λαγκαδά κ. Πλάτων, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος, και ο οικείος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.
Επίσης θα παραστούν ο πρ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, οι πρ. Πρωθυπουργοί Κων/νος Καραμανλής και Αντώνιος Σαμαράς, ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης Αντιπρόεδρος αυτής και Υπουργός Επικρατείας κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, εκπρόσωποι Κομμάτων, της Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας και άλλων αρχών και φορέων.