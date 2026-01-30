Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
30
Ιανουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η Καλαμάτα πανηγυρίζει την πολιούχο της «Παναγία Υπαπαντή» – Λαμπρές και ξεχωριστές αναμένονται οι εκδηλώσεις (video)

Share

Με λαμπρότητα και κατάνυξη θα πανηγυρίσει η Καλαμάτα την πολιούχο και προστάτιδά της «Παναγία Υπαπαν­τή», κατά το διήμερο 1 και 2 Φεβρουαρίου 2026.

Την παραμονή της εορτής και ώρα 6,30 μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, θα τελεσθεί πα­νη­γυρικός πολυαρχιερατικός Εσπερινός.

Την επομένη, κυρία ημέρα της εορτής, και ώρα 7,30 π.μ., θα τελεστεί ο Όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, μετά το πέρας της οποίας και περί ώρα 11 π.μ., θα πραγματοποιηθεί πάν­δημη λιτάνευση της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας, προς ευλο­γία και καθαγιασμό των κατοίκων και των προσκυνητών.

Τον εορτασμό θα λαμπρύνουν με την παρουσία τους οι Σεβα­σμιώτατοι  Μητρο­πο­λίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Ιλίου, Αχαρ­νών και Πετρουπόλεως  κ. Αθηναγόρας, Γλυφάδας κ. Αντώνιος, Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνος,  Καρθαγένης κ. Μελέτιος, Στα­γών και Μετεώ­ρων κ. Θεόκλητος, Λαγκαδά κ. Πλάτων, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος, και ο οικείος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Επίσης θα παραστούν ο πρ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, οι πρ. Πρωθυπουργοί Κων/νος Καραμανλής και Αντώνιος Σαμα­ράς, ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης Αντιπρόεδρος αυτής και Υπουργός Επικρατείας κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυ­νας  Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, εκπρόσωποι Κομμά­των, της Αυτοδιοίκησης, των Σωμά­των Ασφαλείας και άλλων αρχών και φορέων.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode