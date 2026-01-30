Η Καλαμάτα πανηγυρίζει την πολιούχο της «Παναγία Υπαπαντή» – Λαμπρές και ξεχωριστές αναμένονται οι εκδηλώσεις (video)

Με λαμπρότητα και κατάνυξη θα πανηγυρίσει η Καλαμάτα την πολιούχο και προστάτιδά της «Παναγία Υπαπαν­τή», κατά το διήμερο 1 και 2 Φεβρουαρίου 2026.

Την παραμονή της εορτής και ώρα 6,30 μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, θα τελεσθεί πα­νη­γυρικός πολυαρχιερατικός Εσπερινός.

Την επομένη, κυρία ημέρα της εορτής, και ώρα 7,30 π.μ., θα τελεστεί ο Όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, μετά το πέρας της οποίας και περί ώρα 11 π.μ., θα πραγματοποιηθεί πάν­δημη λιτάνευση της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας, προς ευλο­γία και καθαγιασμό των κατοίκων και των προσκυνητών.

Τον εορτασμό θα λαμπρύνουν με την παρουσία τους οι Σεβα­σμιώτατοι Μητρο­πο­λίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Ιλίου, Αχαρ­νών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Γλυφάδας κ. Αντώνιος, Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνος, Καρθαγένης κ. Μελέτιος, Στα­γών και Μετεώ­ρων κ. Θεόκλητος, Λαγκαδά κ. Πλάτων, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος, και ο οικείος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Επίσης θα παραστούν ο πρ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, οι πρ. Πρωθυπουργοί Κων/νος Καραμανλής και Αντώνιος Σαμα­ράς, ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης Αντιπρόεδρος αυτής και Υπουργός Επικρατείας κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυ­νας Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, εκπρόσωποι Κομμά­των, της Αυτοδιοίκησης, των Σωμά­των Ασφαλείας και άλλων αρχών και φορέων.