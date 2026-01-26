Η Καλαμάτα στις σελίδες του περιοδικού ‘’International Maria Callas Club’’ (video)

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, Γιώργος Ηλιόπουλος, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη και μίλησε για τη σπουδαία διεθνή προβολή των δράσεων του Συλλόγου στις σελίδες του περιοδικού ‘’International Maria Callas Club’’. Το εκτενές αφιέρωμα του παγκόσμιου περιοδικού αναδεικνύει τη μόνιμη έκθεση στο Πνευματικό Κέντρο και τη νέα τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας, τοποθετώντας την Καλαμάτα στο επίκεντρο του παγκόσμιου πολιτιστικού ενδιαφέροντος.